  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Шубенков об Олимпиаде: «Выступать за высокую идею – это прекрасно, но наступает момент, когда жестокая реальность тебя опускает на землю»
0

Шубенков об Олимпиаде: «Выступать за высокую идею – это прекрасно, но наступает момент, когда жестокая реальность тебя опускает на землю»

Сергей Шубенков рассказал об отношении к нейтральным спортсменам на Олимпиаде

Ранее в Париже завершились летние Игры-2024. Там выступили 15 россиян в нейтральном статусе, представители легкой атлетики не были допущены до участия.

– Повсюду разлетелась ваша фраза об участии в ОИ: «Доедать хрен без соли ради высокой идеи?» С какой реакцией на нее столкнулись? Много кто вас поддержал?

– Я не отслеживал реакции, в социальных сетях нынче слабо представлен. Мое мнение, что выступать за высокую идею – это прекрасно, но наступает такой момент, когда жестокая реальность тебя отступает на землю (вероятно, имелось в виду «опускает на землю», цитата из оригинала интервью Metaratings – Sports).

– Год назад в это же время гимнаст Давид Белявский говорил мне, что у него нет надежды на участие в Играх в Париже. Вы тоже заранее с этим смирились?

– Да. У нас в легкой атлетике ситуация более чем очевидная. В 2022 году нам сказали, что в ближайшее время нас нигде не будет. МОК (Международный олимпийский комитет) вроде пытался выдвигать условия и проводить отборы среди нейтральных. Для меня эта история прошла мимо на сто процентов. Я уже понимал с самого начала, что никого из легкоатлетов не будет на Олимпийских играх. В целом, не следил за высказываниями в прессе.

– Говоря про Олимпиаду. Поддерживаете тех, кто поехал под нейтральным флагом? Было очень много хейта и критики. Что вы думаете?

– Я уже говорил, какую роль для человека имеют Олимпийские игры. Если человек хочет быть причастен и может это сделать, то все карты ему в руки.

– В СМИ задаются вопросом, стоило ли отправлять на Игры 15 человек ради одной медали? Справедливая постановка вопроса?

– Насколько я понимаю, они ведь сами поехали. Никто их не отправлял и к их поездке государство отношения не имеет. Если ты хочешь поучаствовать за свои деньги в мероприятии, которое имеет важное значение для тебя как для спортсмена, и для твоей карьеры, то на мой взгляд, они на это имеют право, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Бег
logoсборная России
logoМОК
logoДавид Белявский
logoСергей Шубенков
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Шубенков: «Приходится думать о завершении карьеры, но хочу еще побегать. Повариться в этом бульоне как можно дольше»
54 минуты назад
Шубенков об Олимпиаде: «С этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Не транслировать было неправильно»
625 августа, 18:32
Сергей Шубенков: «Когда объявили об Играх дружбы, мы с тренером обозначили этот старт как водораздел, после которого можно было принимать решение по моей карьере»
420 августа, 08:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россиянка Кулинич-Сорокина о забеге с трансгендером Петрилло на Паралимпиаде: «Считаю это несправедливым, все-таки мужчины и женщины абсолютно разные»
1935 минут назад
Сергей Шубенков: «Приходится думать о завершении карьеры, но хочу еще побегать. Повариться в этом бульоне как можно дольше»
54 минуты назад
Паралимпийские игры-2024. Медальный зачет. Китай лидирует с 4 победами, у России – два серебра и бронза
2вчера, 21:10
Глава Международного паралимпийского комитета: «В эпоху растущего глобального конфликта пусть спорт станет связующим звеном»
9вчера, 08:00
Сегодня прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Париже
2928 августа, 20:58
Дегтярев о Паралимпиаде: «Будем следить за выступлениями наших атлетов и болеть за них! Желаю всем удачи, стойкости и ярких побед»
128 августа, 20:21
Захарова об отказе в визах двум российским паралимпийцам: «Невероятный цинизм!»
228 августа, 18:11
Рожков об отказе в визах двум паралимпийцам: «Для нас это большая потеря. Для нас отсутствие каждого спортсмена это потеря»
128 августа, 13:21
Двум российским паралимпийцам отказали в выдаче виз на Игры в Париже
528 августа, 12:25
Паралимпиец Вдовин: «Не пустили нас на церемонию открытия Игр – мы даже не переживали. Зачем мне это муторное и долгое мероприятие?»
328 августа, 07:23
Ко всем новостям
Последние новости
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
11 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1310 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44
РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
14 мая, 10:00
РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб
4 мая, 08:39