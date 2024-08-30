Шубенков об Олимпиаде: «Выступать за высокую идею – это прекрасно, но наступает момент, когда жестокая реальность тебя опускает на землю»

Сергей Шубенков рассказал об отношении к нейтральным спортсменам на Олимпиаде

Ранее в Париже завершились летние Игры-2024. Там выступили 15 россиян в нейтральном статусе, представители легкой атлетики не были допущены до участия.

– Повсюду разлетелась ваша фраза об участии в ОИ: «Доедать хрен без соли ради высокой идеи?» С какой реакцией на нее столкнулись? Много кто вас поддержал?

– Я не отслеживал реакции, в социальных сетях нынче слабо представлен. Мое мнение, что выступать за высокую идею – это прекрасно, но наступает такой момент, когда жестокая реальность тебя отступает на землю (вероятно, имелось в виду «опускает на землю», цитата из оригинала интервью Metaratings – Sports).

– Год назад в это же время гимнаст Давид Белявский говорил мне, что у него нет надежды на участие в Играх в Париже. Вы тоже заранее с этим смирились?

– Да. У нас в легкой атлетике ситуация более чем очевидная. В 2022 году нам сказали, что в ближайшее время нас нигде не будет. МОК (Международный олимпийский комитет) вроде пытался выдвигать условия и проводить отборы среди нейтральных. Для меня эта история прошла мимо на сто процентов. Я уже понимал с самого начала, что никого из легкоатлетов не будет на Олимпийских играх. В целом, не следил за высказываниями в прессе.

– Говоря про Олимпиаду. Поддерживаете тех, кто поехал под нейтральным флагом? Было очень много хейта и критики. Что вы думаете?

– Я уже говорил, какую роль для человека имеют Олимпийские игры. Если человек хочет быть причастен и может это сделать, то все карты ему в руки.

– В СМИ задаются вопросом, стоило ли отправлять на Игры 15 человек ради одной медали? Справедливая постановка вопроса?

– Насколько я понимаю, они ведь сами поехали. Никто их не отправлял и к их поездке государство отношения не имеет. Если ты хочешь поучаствовать за свои деньги в мероприятии, которое имеет важное значение для тебя как для спортсмена, и для твоей карьеры, то на мой взгляд, они на это имеют право, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков .

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова