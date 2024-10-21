  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • «Не помнишь, как ваши предыдущие руководители закончили?» Экс‑заместитель главы РУСАДА Пахноцкая об угрозах, поступавших из Мордовии
3

«Не помнишь, как ваши предыдущие руководители закончили?» Экс‑заместитель главы РУСАДА Пахноцкая об угрозах, поступавших из Мордовии

Экс-заместитель главы РУСАДА рассказала, как ей поступали угрозы из Мордовии.

Маргарита Пахноцкая с 2017 по 2020 год была заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже стала международным наблюдателем от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). В 2019-м Пахноцкая сообщала об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии Владимира Киреева.

– Расскажи историю, как тебе угрожал министр спорта Мордовии?

– Когда спортсмен указывает свое местонахождение в системе ADAMS, там должны быть обозначены данные максимально подробно. Если это здание с несколькими комнатами, как гостиница или общежитие, то должны стоять этаж, подъезд, квартира. Если на входе консьерж, то инспектор просит его проводить до двери спортсмена. Но ни в коем случае не так, что спортсмену сначала звонит охрана, и только потом, спустя время, до него добирается офицер.

Мордовские ходоки ставили адрес Центра спортивной подготовки – и все. По идее, если инспектор приезжает в огромный дом, где на входе охрана и непонятно, где искать спортсмена – это уже потенциальный «флажок». Но мы написали директору центра – тогда это была Ольга Каниськина – с вежливой просьбой поставить все-таки номера комнат, иначе будут «флажки».

Нам ответили: «Спортсмены в Центре не проживают, а только проходят физиотерапевтические процедуры и тренируются. Поэтому точный номер комнаты указать невозможно». Мы спросили: «Окей, пусть ставят тогда в ADAMS домашний адрес, что мешает?» – «Нет, они вам не доверяют» – «Тогда пусть в свое часовое окно сидят внизу в холле и ждут инспектора».

Такой вариант им тоже не понравился. Мы и так, и эдак, и в какой-то момент это все надоело. И мы решили, если возникнет малейшее препятствие для взятия пробы – открываем дело. И в этот момент мне на рабочий телефон позвонил некий гражданин.

– Что он сказал?

– А такие люди редко говорят что-то конкретное. Их чувствуешь сразу, начиная от специфики речевого высказывания, когда человек невнятно формулирует мысли, обращается то на «ты», то на «вы», начинает рассказывать, кто за ним стоит: «Да ты вообще знаешь, какая у меня поддержка в Москве? Какие я вопросы решаю?!»

Ответила, что мне все равно, и ласково объяснила антидопинговые правила. Он снова: «А чего ты такая принципиальная-то?! Ты что, не помнишь, как ваши предыдущие руководители закончили? Или думаешь, это случайность?» (предыдущие руководители РУСАДА Никита Камаев и Вячеслав Синев скончались в течение одного месяца – Спортс’‘).

– Ты испугалась?

– Нет, мне скорее стало смешно. Я же в рабочем кабинете, разговор записывается, рядом руководитель отдела расследований, международный эксперт, коллеги...

Совместно с Юрием (Ганусом, гендиректором РУСАДА на тот момент – Спортс’‘) и юристом мы решили, что расскажем министру спорта. Он обещал, что поговорит с ним. Больше звонков не было, дополнительное соглашение с Мордовией о сотрудничестве мы приостановили. Очень быстро он и региональным министром быть перестал, но тут я ни при чем.

А спустя несколько месяцев Юрий в интервью рассказал об этом случае. И на другой день я проснулась знаменитой. Всем вдруг стало интересно! – рассказала Пахноцкая в интервью Спортсу’‘.

Она пришла в наш спорт по объявлению, ловила Чегина и не стеснялась фото в мини

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
спортивная ходьба
logoОльга Каниськина
logoРУСАДА
Министерство спорта России
logoЮрий Ганус
logoМаргарита Пахноцкая
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Она пришла в наш спорт по объявлению, ловила Чегина и не стеснялась фото в мини
18сегодня, 09:20
Дегтярев о допинге: «Вот эта вся болтовня, что «а у них там..., а вот видите, какие они все..., что-то там едят» – я этого не приемлю»
159 октября, 06:04
Министр спорта Дегтярев: «Борьба с допингом продолжает оставаться одним из важнейших направлений нашей работы»
2523 сентября, 11:55
РУСАДА о победе Каниськиной на праймериз «Единой России»: «В таком событии с очевидностью присутствует ценностный диссонанс»
241 июня 2021, 11:14
Депутат Лебедев о победе Каниськиной на праймериз: «Привлекать в парламент допингистов – это неправильно»
1031 мая 2021, 16:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ходоки сели в минивэн и поехали, их остановила полиция. Все предъявили документы, а Чегин занервничал». Пахноцкая о рейде после допинг-бана тренера
130 минут назад
Легкоатлетка Кочанова получила 2,5 млн рублей за победу на чемпионате России с результатом выше, чем у призеров Олимпиады
18сегодня, 08:05
Дмитрий Песков: «Россия сейчас имеет проблемы со спортом высших достижений. Их надо решать»
119сегодня, 07:06
Комиссии спортсменов ОКР и НОК Беларуси приняли совместную декларацию: «Призываем восстановить независимость олимпийского движения»
1519 октября, 06:05
Смирнов о совмещении Дегтяревым постов в Минспорте и ОКР: «Это большой месседж МОК. Они будут иметь дело не просто с функционером, а с представителем правительства»
4718 октября, 16:13
«Предлагаю рассмотреть импичмент Коу, так как его политика направлена на развал олимпийского движения». Министр спорта Беларуси о главе World Athletics
1118 октября, 12:01
Глава РУСАДА: «У нас в этом году на 40% снизилось количество нарушений антидопинговых правил. Единственное объяснение – огромная работа, которую ведут специалисты»
2018 октября, 11:50
Олег Матыцин: «Возникла идея проведения игр участников СВО, сейчас это движение активно поддерживается на уровне губернаторов»
8318 октября, 09:01
Михаил Дегтярев: «Работаем над Играми ШОС, идет доработка нормативной базы. Планируем запустить проект в 2026 году»
318 октября, 06:51
Дегтярев о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Прекратите поливать международных чиновников, не разбираясь в теме. Это делает страна, не МОК»
418 октября, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1019 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
17 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
517 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
615 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
18 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37