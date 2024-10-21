«Не помнишь, как ваши предыдущие руководители закончили?» Экс‑заместитель главы РУСАДА Пахноцкая об угрозах, поступавших из Мордовии

Экс-заместитель главы РУСАДА рассказала, как ей поступали угрозы из Мордовии.

Маргарита Пахноцкая с 2017 по 2020 год была заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), позже стала международным наблюдателем от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). В 2019-м Пахноцкая сообщала об угрозах со стороны бывшего министра спорта Мордовии Владимира Киреева.

– Расскажи историю, как тебе угрожал министр спорта Мордовии?

– Когда спортсмен указывает свое местонахождение в системе ADAMS, там должны быть обозначены данные максимально подробно. Если это здание с несколькими комнатами, как гостиница или общежитие, то должны стоять этаж, подъезд, квартира. Если на входе консьерж, то инспектор просит его проводить до двери спортсмена. Но ни в коем случае не так, что спортсмену сначала звонит охрана, и только потом, спустя время, до него добирается офицер.

Мордовские ходоки ставили адрес Центра спортивной подготовки – и все. По идее, если инспектор приезжает в огромный дом, где на входе охрана и непонятно, где искать спортсмена – это уже потенциальный «флажок». Но мы написали директору центра – тогда это была Ольга Каниськина – с вежливой просьбой поставить все-таки номера комнат, иначе будут «флажки».

Нам ответили: «Спортсмены в Центре не проживают, а только проходят физиотерапевтические процедуры и тренируются. Поэтому точный номер комнаты указать невозможно». Мы спросили: «Окей, пусть ставят тогда в ADAMS домашний адрес, что мешает?» – «Нет, они вам не доверяют» – «Тогда пусть в свое часовое окно сидят внизу в холле и ждут инспектора».

Такой вариант им тоже не понравился. Мы и так, и эдак, и в какой-то момент это все надоело. И мы решили, если возникнет малейшее препятствие для взятия пробы – открываем дело. И в этот момент мне на рабочий телефон позвонил некий гражданин.

– Что он сказал?

– А такие люди редко говорят что-то конкретное. Их чувствуешь сразу, начиная от специфики речевого высказывания, когда человек невнятно формулирует мысли, обращается то на «ты», то на «вы», начинает рассказывать, кто за ним стоит: «Да ты вообще знаешь, какая у меня поддержка в Москве? Какие я вопросы решаю?!»

Ответила, что мне все равно, и ласково объяснила антидопинговые правила. Он снова: «А чего ты такая принципиальная-то?! Ты что, не помнишь, как ваши предыдущие руководители закончили? Или думаешь, это случайность?» (предыдущие руководители РУСАДА Никита Камаев и Вячеслав Синев скончались в течение одного месяца – Спортс’‘).

– Ты испугалась?

– Нет, мне скорее стало смешно. Я же в рабочем кабинете, разговор записывается, рядом руководитель отдела расследований, международный эксперт, коллеги...

Совместно с Юрием (Ганусом, гендиректором РУСАДА на тот момент – Спортс’‘) и юристом мы решили, что расскажем министру спорта. Он обещал, что поговорит с ним. Больше звонков не было, дополнительное соглашение с Мордовией о сотрудничестве мы приостановили. Очень быстро он и региональным министром быть перестал, но тут я ни при чем.

А спустя несколько месяцев Юрий в интервью рассказал об этом случае. И на другой день я проснулась знаменитой. Всем вдруг стало интересно! – рассказала Пахноцкая в интервью Спортсу’‘.

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