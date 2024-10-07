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Бронзовый призер ЧМ-2017 кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт умер в возрасте 26 лет

Кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт умер на 27-м году жизни.

Бетт является бронзовым призером чемпионата мира-2017 в беге на 800 м, чемпионом мира среди юниоров 2016 года.

В 2018 году бегуна дисквалифицировали на четыре года за употребление эритропоэтина. В 2022-м году Бетт вернулся в спорт и выступал на региональных соревнованиях. 

«Он чувствовал себя плохо около месяца и проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу его состояние ухудшилось, и его направили в больницу Тенвек для прохождения обследования», - сообщила сестра спортсмена.

Отмечается, что у Бетта было поражение печени и других внутренних органов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nation Africa
Бег
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Кипьегон Бетт
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