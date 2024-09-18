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Антидопинговое агентство Кении приостановило работу из-за недостатка финансирования

Антидопинговое агентство Кении приостановило работу из-за финансирования.

Глава агентства Даниел Макдуалло сообщил, что организация не проводит полноценного тестирования с июля 2024 года, так как финансирование было сокращено с 230 тысяч долларов до 155. 

Он отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить антидопинговое агентство Кении статуса соответствия, что приведет к тому, что кенийские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nation
logoдопинг
Антидопинговое агентство Кении
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