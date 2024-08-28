Паралимпиец Вдовин: «Не пустили нас на церемонию открытия Игр – мы даже не переживали. Зачем мне это муторное и долгое мероприятие?»
Церемония по случаю старта Паралимпиады состоится 28 августа в Париже. Российских спортсменов не пригласили на открытие, но они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.
«Не пустили нас теперь на церемонию открытия – мы даже не переживали. Если бы у меня спросили про желание, то я бы ответил, что идти не хочу. У меня же соревнования в первые дни, уже 30 августа. Ну зачем мне это муторное и долгое мероприятие? Лучше по телевизору посмотреть.
Я в Токио сходил, поставил галочку – теперь могу говорить, что был знаменосцем на открытии Паралимпиады. Кстати, на закрытие в Японии я даже не пошел, хотя стал золотым призером. Нам сказали, что это дело добровольное, ну и я и пропустил. Зачем мне это?» – сказал паралимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 400 метров Андрей Вдовин.
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