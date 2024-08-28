  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Паралимпиец Вдовин: «Не пустили нас на церемонию открытия Игр – мы даже не переживали. Зачем мне это муторное и долгое мероприятие?»
2

Паралимпиец Вдовин: «Не пустили нас на церемонию открытия Игр – мы даже не переживали. Зачем мне это муторное и долгое мероприятие?»

Паралимпийский чемпион Вдовин объяснил нежелание посещать открытие Игр-2024

Церемония по случаю старта Паралимпиады состоится 28 августа в Париже. Российских спортсменов не пригласили на открытие, но они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Не пустили нас теперь на церемонию открытия – мы даже не переживали. Если бы у меня спросили про желание, то я бы ответил, что идти не хочу. У меня же соревнования в первые дни, уже 30 августа. Ну зачем мне это муторное и долгое мероприятие? Лучше по телевизору посмотреть.

Я в Токио сходил, поставил галочку – теперь могу говорить, что был знаменосцем на открытии Паралимпиады. Кстати, на закрытие в Японии я даже не пошел, хотя стал золотым призером. Нам сказали, что это дело добровольное, ну и я и пропустил. Зачем мне это?» – сказал паралимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 400 метров Андрей Вдовин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Андрей Вдовин
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Борзаковский о юбилее своей победы на Олимпиаде: «20 лет прошли как один день, будто это было вчера»
6сегодня, 05:40
МПК не будет проводить дополнительную проверку россиян и белорусов, допущенных к Паралимпиаде. На этом настаивала Украина
2вчера, 20:50
Дмитрий Губерниев: «Кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду и не поехал – совершил непростительную ошибку! Может быть, главную в спортивной жизни»
17вчера, 19:47
Глава делегации российских паралимпийцев в Париже: «На сегодня информация такова, что наших спортсменов на церемонию открытия не пускают»
5вчера, 09:02
Паралимпиец Ревенко об олимпийской деревне Парижа-2024: «Матрас очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи»
вчера, 06:39
У главы Международного паралимпийского комитета в Париже украли пропуск на автомобиль
426 августа, 18:27
Мария Кочанова: «С условиями для тренировок у меня не очень. На стадионе «Приморец» я сделала прыжок на смешной высоте вроде 1,70 м и утонула в яме»
526 августа, 09:10
Легкоатлетка Кочанова: «Зарплата у меня совсем невысокая – тысяч 80-90. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает»
11326 августа, 08:58
Мария Кочанова: «У меня есть мечта о чем-то гораздо более масштабном, чем чемпионат России. Я молодая, есть надежда, что все изменится»
126 августа, 08:47
Кочанова об общении с Ласицкене: «С ней можно поболтать о чем угодно. Машуля – замечательный, безумно простой человек!»
26 августа, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
11 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1310 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44
РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
14 мая, 10:00
РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб
4 мая, 08:39
Депутат Бурлаков: «Условия участия наших спортсменов в Паралимпиаде близки к абсурду»
27 марта, 08:47