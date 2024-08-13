Тина Канделаки: «Олимпиада в западном исполнении – это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока еще держат для отмывания денег и создания шоу»

Теги МОК Олимпиада-2024 Лос-Анджелес-2028 Газпром-Медиа Тина Канделаки Легкая атлетика

Тина Канделаки сравнила Олимпийские игры со старой клячей.

«Друзья, я уже говорила вам, что Олимпиада и ее идея в западном исполнении – это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока еще держат для отмывания денег и создания шоу. Кто-то сомневался, кто-то спорил, кто-то с пеной у рта доказывал, что это не так. Но последние Игры развеяли сомнения даже у адептов великого Запада.

Показательный плевок в сторону христианства, мужчины избивают женщин на ринге под аплодисменты МОК, в числе тех, кому рукоплещут – государства, которые бомбят школы, «ведущие» страны мира признаются в сокрытии допинга.

Злачный список можно продолжать бесконечно, и я даже не про грабежи в Париже или воду в Сене – это дело французов и их властей. Я про саму идею спорта во имя мира, братства и прочих деклараций, которые превращаются в дурнопахнущий суррогат.

Клячу Олимпиаду, конечно же, пристрелят, но позднее. Предположу, что точку в истории поставит Калифорния с ее поистине бесовской начинкой. Тут как с диснеевской «Русалочкой». Стоит только начать, а там не заметишь, как обанкротишься, лишишься всего и превратишься в еще одно «Евровидение». Главное – кольца правильно покрасить!» – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа»

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58 комментариев
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Тина Канделаки — это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но которую пока держат для отмывания денег и создания шоу.

Стоило выкинуть пару лишних слов, и заголовок на спортсе заиграл новыми красками)
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+235
То ли в России проводят игры брикс, игры дружбы и тд не для отмывания денег))))) 🤡
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Тина как олимпиада в западном исполнении
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Ответ Sanan1908
То ли в России проводят игры брикс, игры дружбы и тд не для отмывания денег))))) 🤡
Вы не путайте. Для распила. Как говорится, а это другое.
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А МатчТВ — это новый ESPN. Уже проходили
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Ответ monalasha
Тина Канделаки — это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но которую пока держат для отмывания денег и создания шоу. Стоило выкинуть пару лишних слов, и заголовок на спортсе заиграл новыми красками)
Perfect
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А, то есть Матч ТВ или СТС под чутким руководством Тины работают для чего-то другого? Я, конечно, в тихом ужасе от некоторых моментов на Олимпиаде, но вот про моральные принципы и кого там надо пристрелить, Канделаки бы лучше промолчать
+19
-2
+17
я не понимаю : если вы все так ненавидите олимпиаду, чего вы туда претесь? чего пихаете 92 человека на паралимпиаду? проводите свои игры брикс и живите спокойно , чего вас так злоба мучает? И дайте её смотреть тем, кому нравятся олимпиады. При чем вообще христианство? я христианин , никто меня не оскорбил
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Старая кляча про Олимпиаду! Про отмывание средств рассказывают люди,которые устраивают игры БРИКС с единственным спортсменом на пьедестале и любителями из Индии.
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Блин, ну себя же описала?))
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🤣 то ли дело игры брикс
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Что-то на Вероникостепановском
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Ответ Olenyuksi
Комментарий удален модератором
Напомнило эпизод из Теории большого взрыва, где богатая меценатка соблазняет Леонарда:
Она: Как ты думаешь, как я получила такого богатого мужа?
Леонард: ???
Она: Да, я настолько хороша
Леонард: Да пропади всё пропадом(лезет целоваться)
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Толи дело какая нибудь спартакиада чиновников в каком нибудь условном Волгодонске. Вот где размах! Вот где масштаб!
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Про отмывание денег на Олимпиаде чья бы корова мычала
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Ответ Yakub_Yar
А, то есть Матч ТВ или СТС под чутким руководством Тины работают для чего-то другого? Я, конечно, в тихом ужасе от некоторых моментов на Олимпиаде, но вот про моральные принципы и кого там надо пристрелить, Канделаки бы лучше промолчать
А от каких моментов вы в ужасе, можно поинтересоваться? Со своими сравнить хочется))
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Матч ТВ второй сорт не брак
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плечевая не может простить франции за свой подгоревший позор...)
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Ответ Адепт Суперлиги
Отстрел Канделаки в прямом эфире - вот это шоу, которое действительно собрало миллионы😎
Слишком высокого мнения о Тинатин. Вряд ли найдется десяток обычных людей, которым интересна эта насадка на Керимова
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Я смотрел полуфиналы и финал мужского баскетбольного турнира ОИ на Евроспорте. Чушь говорит. Игры классные, игрокам и болельщикам в кайф. Картинка великолепная. Видимо, дали задание, чтоб в СМИ очернить ОИ, раз нас там нет. Трансгендеры, вода в Сене, кондиционеров нет... О, Боже... Да что вам до этого? В Москва-реке вода такая чистая? Занимайтесь своими проблемами.
+6
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+3
А я думал, что она умнее... но нет
+4
-1
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у нас деньги не отмывают...но пилят
+4
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+2
"Злачный список можно продолжать бесконечно, и я даже не про грабежи в Париже или воду в Сене – это дело французов и их властей." (с) Если можешь продолжать до бесконечности, тогда продолжи,только не захлебнись в собственной желчи.
+3
-1
+2
Ответ monalasha
Тина Канделаки — это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но которую пока держат для отмывания денег и создания шоу. Стоило выкинуть пару лишних слов, и заголовок на спортсе заиграл новыми красками)
Отстрел Канделаки в прямом эфире - вот это шоу, которое действительно собрало миллионы😎
+5
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Эту клячу Тема Милевский шпилил когда-то?
+1
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+1
Оооо, что вылез из под руля
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Когда было возможно, этих товарищей было не вытащить с Лазурный берегов и Парижских магазинов. А некоторых не вытащить и сейчас.

Так что "пристреливать" рано.
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Ответ Rom-Spb
А я думал, что она умнее... но нет
она не тупая, просто методичка сегодня такая
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Хочет в ногу себе пульнуть
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