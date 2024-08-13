Тина Канделаки: «Олимпиада в западном исполнении – это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока еще держат для отмывания денег и создания шоу»

Тина Канделаки сравнила Олимпийские игры со старой клячей.

«Друзья, я уже говорила вам, что и ее идея в западном исполнении – это старая кляча, которую давно пора пристрелить, но пока еще держат для отмывания денег и создания шоу. Кто-то сомневался, кто-то спорил, кто-то с пеной у рта доказывал, что это не так. Но последние Игры развеяли сомнения даже у адептов великого Запада.

Показательный плевок в сторону христианства, мужчины избивают женщин на ринге под аплодисменты , в числе тех, кому рукоплещут – государства, которые бомбят школы, «ведущие» страны мира признаются в сокрытии допинга.

Злачный список можно продолжать бесконечно, и я даже не про грабежи в Париже или воду в Сене – это дело французов и их властей. Я про саму идею спорта во имя мира, братства и прочих деклараций, которые превращаются в дурнопахнущий суррогат.

Клячу Олимпиаду, конечно же, пристрелят, но позднее. Предположу, что точку в истории поставит Калифорния с ее поистине бесовской начинкой. Тут как с диснеевской «Русалочкой». Стоит только начать, а там не заметишь, как обанкротишься, лишишься всего и превратишься в еще одно «Евровидение». Главное – кольца правильно покрасить!» – написала заместитель генерального директора холдинга « »