Гендиректор оргкомитета Игр дружбы о датах принятия решения по проведению турнира: «Решение примет президент страны. Мы ждем в сентябре-октябре»

Теги Спорт-Экспресс Игры дружбы Дмитрий Путилин Легкая атлетика

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Путилин высказался о сроках проведения турнира.

Планировалось, что Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, но соревнования были перенесены на 2025 год. 

— Какие дальнейшие планы у Игр дружбы?

— Во-первых, я недавно сменил на посту генерального директора этого проекта Алексея Сорокина. Разговоры о переносе начались еще до меня. Понимаю, что этот проект нужен стране, в свете того, что наши спортсмены лишены международных соревнований.

Перенос на следующий год я считаю достаточно логичным. Потому что если соревноваться после Олимпиады, то мы бы не получили тех конкурентов-иностранцев, которых мы можем пригласить в следующем году. Все-таки на родине мы, конечно же, хотим победить, но хотим победить сильнейших.

— Понятен хотя бы месяц, когда пройдут Игры?

— Официально мы сейчас не можем ничего озвучивать до объявления официальных сроков Министерством спорта России. Сейчас этот процесс будет идти пару месяцев. Надеюсь, что в сентябре срок объявят.

Есть официальное обращение от правообладателя турнира — Международной ассоциации дружбы — перенести Игры на 2025 год. Если решение о переносе на 2025 год будет принято, то турнир состоится в летние месяцы.

— Какие даты принятия решения по проведению Игр?

— Это сложно комментировать. Решение примет президент страны, потому что он подписывал указ. Мы ждем в сентябре-октябре, — сказал Путилин. 

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19 комментариев
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Что, президент страны? Но нам же говорили, что это "Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год"! Неужели эта ассоциация лишь марионетки?
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При чем тут спорт и президент страны? Спорт же вне политики вроде?
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Решение пописать или покакать у подобного рода чиновников тоже президент принимает?
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Игр нет, а гендиректор уже есть. пынямаю.
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"Понимаю, что этот проект нужен стране, в свете того, что наши спортсмены лишены международных соревнований." (с) Этот проект, прежде всего, нужен чиновникам, спортсменам, организаторам. При чем здесь страна? Хватит уже нести бред. Ждём шутки про фамилию этого гражданина. Пути-ли-ин. Что то китайское?
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+5
А зачем в июле-августе нужен гендир проекта, по которому в лучшем случае надо что-то начинать делать в октябре?
+3
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Ясное дело, что президент, это же политическое мероприятие, не про спорт))
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Этого деятеля за похожую фамилию взяли гендиректорствовать? Типа звучит солидно: Гендиректор оргкомитета Игр дружбы ПУТИ... - и уже всем страшно
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президент сейчас только и думает об этих игра, да
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А что, сами ничего решить не можете? Позволения царя ждете? На кой черт вы тогда нужны? Пусть царь и занимается этими играми
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Путилин... бастард, что ли?
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Ответ R Air
Игр нет, а гендиректор уже есть. пынямаю.
Борец за "дружбу народов" как никак
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Ответ MortalVombat
При чем тут спорт и президент страны? Спорт же вне политики вроде?
У подобных холуёв фигура президента из политики в разряд божеств переходит.
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Ответ Ебздрогыч
Этого деятеля за похожую фамилию взяли гендиректорствовать? Типа звучит солидно: Гендиректор оргкомитета Игр дружбы ПУТИ... - и уже всем страшно
Иностранные спортсмены только из-за одной фамилии ПУТИ... от игр дружбы шарахаться будут )
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Ответ Kasztelan
Что, президент страны? Но нам же говорили, что это "Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год"! Неужели эта ассоциация лишь марионетки?
Да все сходится олигарховая марионетка же в деле фигурирует
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В Курске проведите и Белгороде. Покажем нашу стойкость недругам
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ХIХ век... Главный герой - сыщик , бывший начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые интересные дела из своей практики.
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Т.е. оргкомитет даже не скрывает, что эти "игры" - не более чем игрушка для одного единственного человека, и что их цель - потешить его тщеславие и манию величия?
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Как Песков - я ничего не знаю.(
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