Гендиректор оргкомитета Игр дружбы о датах принятия решения по проведению турнира: «Решение примет президент страны. Мы ждем в сентябре-октябре»

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы Путилин высказался о сроках проведения турнира.

Планировалось, что Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, но соревнования были перенесены на 2025 год.

— Какие дальнейшие планы у Игр дружбы?

— Во-первых, я недавно сменил на посту генерального директора этого проекта Алексея Сорокина. Разговоры о переносе начались еще до меня. Понимаю, что этот проект нужен стране, в свете того, что наши спортсмены лишены международных соревнований.

Перенос на следующий год я считаю достаточно логичным. Потому что если соревноваться после Олимпиады, то мы бы не получили тех конкурентов-иностранцев, которых мы можем пригласить в следующем году. Все-таки на родине мы, конечно же, хотим победить, но хотим победить сильнейших.

— Понятен хотя бы месяц, когда пройдут Игры?

— Официально мы сейчас не можем ничего озвучивать до объявления официальных сроков Министерством спорта России. Сейчас этот процесс будет идти пару месяцев. Надеюсь, что в сентябре срок объявят.

Есть официальное обращение от правообладателя турнира — Международной ассоциации дружбы — перенести Игры на 2025 год. Если решение о переносе на 2025 год будет принято, то турнир состоится в летние месяцы.

— Какие даты принятия решения по проведению Игр?

— Это сложно комментировать. Решение примет президент страны, потому что он подписывал указ. Мы ждем в сентябре-октябре, — сказал Путилин.