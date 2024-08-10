Томас Бах о МОК: «Мы должны адаптироваться к меняющемуся мировому порядку. Быть реально глобальной организацией, отражать разнообразие мира»

Томас Бах поделился размышлениями о будущем МОК.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 году.

«Мы должны адаптироваться к меняющемуся мировому порядку и установить твердый диалог с появляющимися и усиливающимися политическими силами. В частности, со становящимся все более сильным «Глобальным Югом».

Для этого мы должны показать, что для олимпийского движения нет «Глобального Севера» или «Глобального Юга». Мы должны быть реально глобальной организацией, должны отражать разнообразие мира.

Этот честный диалог требует серьезных политических навыков, и они есть у нас в МОК.

У нас есть министры, есть главы государств, члены важных правительственных организаций. Очень сильный исполком и очень высококачественный состав членов МОК», – сказал Бах.