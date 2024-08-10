Томас Бах о МОК: «Мы должны адаптироваться к меняющемуся мировому порядку. Быть реально глобальной организацией, отражать разнообразие мира»

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Политика Легкая атлетика

Томас Бах поделился размышлениями о будущем МОК.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета заявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост в 2025 году.

«Мы должны адаптироваться к меняющемуся мировому порядку и установить твердый диалог с появляющимися и усиливающимися политическими силами. В частности, со становящимся все более сильным «Глобальным Югом».

Для этого мы должны показать, что для олимпийского движения нет «Глобального Севера» или «Глобального Юга». Мы должны быть реально глобальной организацией, должны отражать разнообразие мира.

Этот честный диалог требует серьезных политических навыков, и они есть у нас в МОК.

У нас есть министры, есть главы государств, члены важных правительственных организаций. Очень сильный исполком и очень высококачественный состав членов МОК», – сказал Бах. 

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30 комментариев
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В словах Баха будто боль что мировой порядок будет формировать не только Запад.
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Что он базарит. Это ч*о - ставленник, как и все остальные в их междусобойчике. Он сам не шаг влево и вправо не может сделать без своих хозяев. Разве он бы сам додумался чертей пустить на Олимпиаду.
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Вы как раз не можете ни к чему подстроиться, провалились по всем фронтам.
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Замолчи уже , клоун !
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Отражаете уже. Многообразие.
Но котёл, всё равно будет один. Для всех вас. Многообразно отражённых.
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невозможно усидеть на двух стульях, но я попробую (с) бах
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Ответ Can
невозможно усидеть на двух стульях, но я попробую (с) бах
Не стулья там. Ох, не стулья.
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Пошел лесом
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Ответ Юквэл
В словах Баха будто боль что мировой порядок будет формировать не только Запад.
Он сожалеет, что великие укры не будут его формировать. Они будут заняты копанием черного моря
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Если так, зачем ты пиарил каких-то трансов-извращенцев на открытии? "Глобальный юг" такое не воспринимает
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Большое разнообразие обнаружили олимпийцы в реке Сене.
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Странная закономерность. В основном, люди занимающие "серьëзные" посты в спорте (а, зачастую и не только в спорте) озвучивают, вполне себе адекватные мысли, либо до назначения на "высокую" должность, либо после. Но, никак не вовремя своего правления.
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Когда пытаешься и вашим и нашим, обычно обсераешься
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Не тебе, тряпке, говорить что то про порядок, обыкновенный и ненужный клоун
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Ответ wlad wasew
Не стулья там. Ох, не стулья.
2 стула не с пиками
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Как же он задолбал. Хочется пожелать ему встретить в берлинском парке патриотично настроенного гражданина
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Ответ Samostoyatelno
Что он базарит. Это ч*о - ставленник, как и все остальные в их междусобойчике. Он сам не шаг влево и вправо не может сделать без своих хозяев. Разве он бы сам додумался чертей пустить на Олимпиаду.
Додумался, главных чертофанов мира - хохлов, пустил же)))
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Ответ Samostoyatelno
Что он базарит. Это ч*о - ставленник, как и все остальные в их междусобойчике. Он сам не шаг влево и вправо не может сделать без своих хозяев. Разве он бы сам додумался чертей пустить на Олимпиаду.
Ни
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Ответ Bartez1986
Порой кажется, что он тупее Ротенберга. Хотя кажется, куда уже хуже
Федун, Зулейха, Алекперов
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То есть, с "глобальным югом" - диалог. А с "глобальным севером"... нет никакого "глобального севера".
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Томас Бах о МОК: «Мы должны адаптироваться к меняющемуся мировому порядку. Быть реально глобальной организацией, отражать разнообразие мира и банить всех, кто отказывается подчиняться США».
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Поэтому надо банить просто потому что. Вот так захотели и все.
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Хотя собирался выдвигаться странно .
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Бах в итоге бабахнул))
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ПрибаБахнутый
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Стало быть, вопрос о возвращении сборной России перейдёт новому президенту МОК.
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