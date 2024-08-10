У Тамбери началась почечная колика перед финалом Олимпиады: «Не знаю, как я смогу прыгать в таких условиях»

Теги прыжки в высоту травмы сборная Италии по легкой атлетике Олимпиада-2024 Джанмарко Тамбери Легкая атлетика

У Джанмарко Тамбери началась почечная колика перед финалом Олимпиады в Париже.

Итальянец – действующий олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Перед стартом на Играх-2024 он попал в больницу с подозрением на камни в почках, но позже прошел квалификации соревнований и отобрался в финал.

Сегодня Тамбери вновь рассказал о болях.

«Это конец... Я до самого конца надеялся и верил, несмотря на все произошедшее.

Я получил от всех вас такую огромную поддержку и заботу, что это давало мне силы преодолевать проблему. Но очевидно, что все пришло к тому, к чему пришло.

Сегодня ночью я проснулся в 5 часов из-за той же мучительной боли, что и несколько дней назад. Еще одна почечная колика. Спустя еще пять часов боль не проходила.

Однажды мне уже удавалось переиграть судьбу – после травмы в 2016 году. Но к сожалению, я думаю, что на этот раз действительно проиграл. У меня нет слов, обидно до смерти.

Выйду ли я в [прыжковый] сектор сегодня вечером? Да, но действительно не знаю, как я смогу прыгать в таких условиях...» – написал Тамбери в соцсети.

Финал Олимпиады по прыжкам в высоту начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

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5 комментариев
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очень жаль, если так. Харизматичный, один из самых узнаваемых здесь. Здоровья!
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У Тамбери почки болят, у катарца травма ноги(. Грустный финал намечается.
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Ответ Raduga
У Тамбери почки болят, у катарца травма ноги(. Грустный финал намечается.
Три года назад у Баршима были проблемы со спиной, а Тамбери был после перелома. Может и сегодня на морально-волевых потащат.
Кто ж этих супермэнов знает)
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Ответ Maxxx_KST
Три года назад у Баршима были проблемы со спиной, а Тамбери был после перелома. Может и сегодня на морально-волевых потащат. Кто ж этих супермэнов знает)
Очень надеюсь. Всем здоровья!
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