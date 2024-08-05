Тамбери попал в больницу с подозрением на камни в почках. Он действующий чемпион ОИ по прыжкам в высоту, старт в Париже – через два дня

Джанмарко Тамбери попал в больницу незадолго до старта на Олимпиаде в Париже.

Действующего олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту госпитализировали с подозрением на камни в почках. В субботу он почувствовал острую боль в боку.

«Отделение нетложной помощи, КТ, УЗИ, анализы крови... Вероятно, камни в почках. <...>

Сегодня (4 августа – Sports) я должен был выехать в Париж и начать свой путь к грандиозной мечте, но мне посоветовали отложить поездку на следующий день в надежде, что после небольшого отдыха этот кошмар кончится. Все, что мне остается, это ждать и молиться...

Я не заслуживаю всего этого. Я сделал все ради этой Олимпиады. Все. Я и правда этого не заслуживаю. Могу сказать наверняка: не знаю, как я туда доберусь, но я буду в [прыжковом] секторе и отдам все силы вплоть до последнего прыжка, каким бы ни было мое состояние. Клянусь вам и прежде всего самому себе!» – написал 32-летний Тамбери в соцсети, опубликовав фото из больницы.

Мужская квалификация в прыжках в высоту на Олимпиаде стартует 7 августа.

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