Дегтярев об отстранении российских спортсменов: «Это связано не с СВО, а исключительно с русофобской позицией»

Михаил Дегтярев заявил, что отстранение россиян связано с русофобской позицией.

«Русофобия проникла в самые глубины. Не всего олимпийского движения, а истеблишмента западного.

Потому что, если говорить о конфликте, например, нашем, о СВО, сейчас в мире, по разным оценкам, до 20 вооруженных конфликтов находится в высокой стадии, так сказать, горячести. То есть везде идут конфликты, я уж не говорю про израильско-палестинский, но почему-то только Россия и Беларусь находятся под баном.

Это несправедливо. У всех есть здравый смысл, глаза, все понимают, что это не связано со специальной военной операцией. Это связано исключительно с русофобской позицией, политической», – сказал министр спорта РФ.