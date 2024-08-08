Дегтярев об отстранении российских спортсменов: «Это связано не с СВО, а исключительно с русофобской позицией»

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев заявил, что отстранение россиян связано с русофобской позицией.

«Русофобия проникла в самые глубины. Не всего олимпийского движения, а истеблишмента западного.

Потому что, если говорить о конфликте, например, нашем, о СВО, сейчас в мире, по разным оценкам, до 20 вооруженных конфликтов находится в высокой стадии, так сказать, горячести. То есть везде идут конфликты, я уж не говорю про израильско-палестинский, но почему-то только Россия и Беларусь находятся под баном.

Это несправедливо. У всех есть здравый смысл, глаза, все понимают, что это не связано со специальной военной операцией. Это связано исключительно с русофобской позицией, политической», – сказал министр спорта РФ.

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65 комментариев
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Ахренеть!!! Этот персонаж десятикратно смешнее предыдущего.
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Ну разумеется) в 2018 позволили провести ЧМ, в 2021 (чуть меньше чем за год до ...) в СПб проводили матчи чемпионата Европы, на 2022 был запланирован финал ЛЧ) это такое прикрытие у них было?
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Это как раз связано исключительно с СВО
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Ответ Gerald1
Это как раз связано исключительно с СВО
Есть простое и наиболее подходящее здесь слово «Война»!
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Конечно! Сво вообще ни причём! От сво только счастье радость и невероятный толчок в развитии!!!
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Ответ Viks
Ахренеть!!! Этот персонаж десятикратно смешнее предыдущего.
Страшно представить, что за чудо будет следующим министром? Может, сразу любимый лабрадор вождя?
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Про здравый смысл......Талибы официально в России террористическая организация.Президент России в первых числах июля заявляет на весь мир что мы будем совместно с талибами бороться с терроризмом.Где здравый смысл?
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С такими министрами и врагов не надо
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Парадокс, до того, как Мы ни на кого не нападали(2008, 2014) даже термина Русофобия не было! Получается если критикуют за нападения, то это Русофобия??? При этом США открыто спасают русских, из рус тюрем
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То, что Дегтярев - министр, это не связано с проф пригодностью, а связано с умением лизать
Хотя стоп.....
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Человек просто не может сложить два и два. В Пекине, Токио, Пхенчхане выступали совершенно нормально. Русофобская позиция сложилась на пустом месте? Почему же на эти Олимпиады ездили? Где русофобия там была?
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А русофобская позиция на ровном месте образовалась? То есть было все нормально, ничего не происходило и бац, русофобия. По-моему херня какая-то. Вот скажи, Дегтярев, почему у большинства россиян негативное отношение к мигрантам? Может потому, что эти люди вести себя не умеют, нарушают законы РФ? Не думал об этом?
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все началось с допинга в сочи. все китайцы, взявшие золото на домашней для них олимпиаде в пекине в 2008ом, резко ушли на пенсию, а наши продолжили выступать, на чем и погорели.
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Ответ Игорь М.
Ну разумеется) в 2018 позволили провести ЧМ, в 2021 (чуть меньше чем за год до ...) в СПб проводили матчи чемпионата Европы, на 2022 был запланирован финал ЛЧ) это такое прикрытие у них было?
Многоходовочка, однако
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Харэ наезжать на слаааденькую Мишель Дегтярев! Мишель лично спросил у Баха, почему отстранили, и тот честно рассказал, что не из-за СВО, а исключительно из-за русофобии. "Вот такой я русофоб!", - подбоченясь сказал нахальный Бах. Так все и было. Мишель же врать не будет.
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Заприте его в бане и вместо веников розги
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На эту тему можно много и долго рассуждать, но отстранили именно после начала СВО. За несколько дней до этого все спокойно выигрывали медали в Пекине, пусть и под нейтральным флагом. Но это уже другая история
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Во-во, товарищ министр истину глаголет. Ему бы ещё подумать, с чего вдруг "русофобская политическая позиция" расцвела именно сейчас, но это уже две последовательных мысли, такое и премьер-министр не под силу
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Я поражаюсь мудрости и прозорливости Великаго Вождя. Въ Россіи 140 милліоновъ человѣчковъ, а Онъ безошибочно выбралъ въ министры спорта лучшаго изъ лучшихъ, непревзойденнаго чемпіона въ синхронномъ (съ Владиміромъ Вольфовичемъ) плаваніи.
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Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Дело в масштабе
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А белорусы? Белорусофобия?
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Типаж человека, оторвавшегося от реалий.
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Перепись идиотов продолжается...
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Ой клоун какой а….
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Все понимают...., понимают то, что Дегтярёв классический пропагандон и лицемер ...
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Ответ Bartez1986
На эту тему можно много и долго рассуждать, но отстранили именно после начала СВО. За несколько дней до этого все спокойно выигрывали медали в Пекине, пусть и под нейтральным флагом. Но это уже другая история
Вот именно, выигрывали медали, и паралимпийцы прилетели на свою Олимпиаду, а тут бац---- СВО, и началась русофобия, вдруг, просто так. Как же мерзко это читать.
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Сказочный
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какой же недалекий...
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Вот за такие теории и получил место министра спорта.
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Ну да, никто не заставлял включать в состав ОКР комитеты присоединенных территорий
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