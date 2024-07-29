Директор церемонии открытия Олимпиады-2024: «Мы говорим, что сожалеем, если кого-то обидели. Это не то же самое, что извиниться, сказав: «Мы были неправы»
Директор церемонии открытия Игр-2024 Тьерри Ребуль заявил, что организаторы не оправдываются за сценарий мероприятия.
Открытие Олимпиады в Париже прошло 26 июля. После этого организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении христиан. Позднее оргкомитет извинился перед теми, кого задели некоторые сцены церемонии.
«Мы говорим, что сожалеем, если кого-то обидели. Это не то же самое, что извиниться, сказав: «Мы были неправы».
87% французов церемония открытия понравилась, поэтому я не уверен, что католиков было всего 13%.
Мы хотели показать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода подразумевает свободу творчества.
Не было никакого желания шокировать», — заявил Ребуль.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Именно это они и имели ввиду.
мы, конечно, сожалеем, но это не значит, что мы извинились.
Недовольные - можете идти на хрен...
Именно так можно расшифровать эти слова
Или для всего мира?
Всегда на этих церемониях старались показать свои лучшие стороны, свои достижения, своих героев.
Что ж.
Будем знать, что герои Франции - это трансы и геи, а лучшие достижения - это отрезать кому-то голову и ржать над этим.
Как сложно жить в мире Ребулей,которые даже не знают что в христианстве на сегодня 18 ветвей:протестанты,католики,ортодоксы Восточного обряда,ортодоксы,христиане апостольской церкви,методисты,баптисты,епископальная церковь,свидетели иеговы,церковь Христа и анабаптисты.
Извините если не всех описал.
А насчёт известного девиза Республики:Liberté, égalité, fraternité...
Более не актуален.
Сегодня скорее:Plus de noirs, de dégénératifs et de transgenres.
Извините,относительно города Парижа и речки Сены отвечу изменёнными словами Павла Тычины(уверен,многие зададутся вопросом who the f**k is he?):
Не той тепер Париж, Сена-річка не та(c)
Я озвучил свое мнение, а не выдвинул обвинение, чтобы требовались доказательства. Но мнение убежденное. Этому есть обоснование (ну или доказательство, на твоем языке).
Если один человек в трезвом уме оскорбляет другого человека, без каких-либо причин для этого, при этом он отказывается извиняться, то тут один из двух вариантов (помимо того, что он в любом случае хам и невежа): либо он идиот и ничего не понимает, либо наоборот всё прекрасно понимает и оскорбление было намеренным. Выбор прост) Я не думаю, что проведение открытия Олимпиады заведомо доверили идиотам. Хотя, в современных реалиях этого тоже нельзя исключать)
А у тебя такой кнопки нет, получается? Купи нормальную клаву, это не так и дорого ведь)
на церемонии закрытия должны прилететь ангелы на вертолёте и расстрелять гомосексуалистов (понарошку!), потом поднять российский флаг и сделать из дронов портрет Путина!
Вы даже не представляете, какое будет бурление! Эту церемонию никто не забудет!
В Сочи надо было за другое переживать и тщательнее готовиться , а также внимательнее подбирать кадры !
Родченкова отпустили в Америку …
Что это ? Глупость или измена ?