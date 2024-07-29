Директор церемонии открытия Олимпиады-2024: «Мы говорим, что сожалеем, если кого-то обидели. Это не то же самое, что извиниться, сказав: «Мы были неправы»

Директор церемонии открытия Игр-2024 Тьерри Ребуль заявил, что организаторы не оправдываются за сценарий мероприятия.

Открытие Олимпиады в прошло 26 июля. После этого организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении христиан. Позднее оргкомитет извинился перед теми, кого задели некоторые сцены церемонии.

«Мы говорим, что сожалеем, если кого-то обидели. Это не то же самое, что извиниться, сказав: «Мы были неправы».

87% французов церемония открытия понравилась, поэтому я не уверен, что католиков было всего 13%.

Мы хотели показать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода подразумевает свободу творчества.

Не было никакого желания шокировать», — заявил Ребуль.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады