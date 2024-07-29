Директор церемонии открытия Олимпиады-2024: «Мы говорим, что сожалеем, если кого-то обидели. Это не то же самое, что извиниться, сказав: «Мы были неправы»

Теги открытие Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Директор церемонии открытия Игр-2024 Тьерри Ребуль заявил, что организаторы не оправдываются за сценарий мероприятия. 

Открытие Олимпиады в Париже прошло 26 июля. После этого организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении христиан. Позднее оргкомитет извинился перед теми, кого задели некоторые сцены церемонии. 

«Мы говорим, что сожалеем, если кого-то обидели. Это не то же самое, что извиниться, сказав: «Мы были неправы».

87% французов церемония открытия понравилась, поэтому я не уверен, что католиков было всего 13%. 

Мы хотели показать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода подразумевает свободу творчества.

Не было никакого желания шокировать», — заявил Ребуль. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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50 комментариев
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другими словами, он сказал: "Нам абсолютно плевать на тех, кого мы оскорбили. Более того, В ЭТОМ и была наша цель. Но мы конечно же будем продолжать прикидываться, что не понимаем, с чего так все переполошились"
+42
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+35
да.... а мы в сочи из-за кольца нераскрывшегося переживали))) кто бы знал.....
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Уже 87%? А вчера было 86 процентов. За сутки нашли еще один процент))
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Ответ Scorpic
Комментарий скрыт
театральное представление показывают в театре. Там хоть голым скачи по сцене, главное не забудь ограничения по возрасту указать в афише. А открытия Олимпийских игр всегда смотрит весь мир, это всеобщее достояние. И смотрят с детьми, у которых от увиденного может быть психологическая травма. Женщина (типа) бородатая, поющая отрубленная башка, струи крови из окон и прочая бесовщина - вы бы пошли с ребенком на такое представление в театр?
+10
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+9
Ответ Ильдар М
другими словами, он сказал: "Нам абсолютно плевать на тех, кого мы оскорбили. Более того, В ЭТОМ и была наша цель. Но мы конечно же будем продолжать прикидываться, что не понимаем, с чего так все переполошились"
Буквально сорвали с языка.
Именно это они и имели ввиду.
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+9
Ответ kikalisters1488
да.... а мы в сочи из-за кольца нераскрывшегося переживали))) кто бы знал.....
А это разве не специально было? Я думал, это сценарий - не раскрылось кольцо, символизировавшее Европу, потому что Европы больше нет
+11
-4
+7
Надеюсь, на закрытии Олимпиады будет перфоманс с отрубленной головой Макрона . Гулять, так гулять
+8
-2
+6
Ответ Александр Иванов
Уже 87%? А вчера было 86 процентов. За сутки нашли еще один процент))
ВЦИОМ и во Франции ВЦИОМ
+5
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Ответ Scorpic
Комментарий скрыт
Ну, ещё бы:) если детям с детского сада внушать, что трансгендерность и педо&илия - это нормально, то они и удивляться не будут:))
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То есть он прямым текстом заявил что эти ОИ только для французов, на остальных можно болт положить. Главное что французам понравилось.
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Директор этой олимпиадки:
мы, конечно, сожалеем, но это не значит, что мы извинились.
Недовольные - можете идти на хрен...
Именно так можно расшифровать эти слова
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А реакцию помимо "французов" вы не пробовали посмотреть? Во всём мире уже утопили в какашках это открытие, а они всё о французах...Больше всего меня удивляет отсутствие реакции от Ватикана...Хотя с другой стороны они уже давно ближе к пародии на христианский центр чем реальная мека...
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+3
Сколько денег получили за пропаганду шоу извращенцев? Или это было сделано в угоду власти левых толерастов?
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Ответ Космический Котик
Кольцо символизировало Америку, что еще больше наводило на мысли. Но я общался с теми, кто непосредственно участвовал в церемонии открытия и в организации Олимпиады, они все говорят, что это был абсолютно незапланированный косяк. На генеральной репетиции за сутки до этого колько открывалось.
Сам Эрнст сказал, что случайность. Сказал, что Бывает.
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Тот случай когда так извинился, что лучше бы вообще не извинялся)
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Ответ Matador
А почему мнение атеистов никто в грош не ставит ... особенно у нас в России? На всякий случай напомню что и Франция и Россия светские страны. Кроме того почему не учитываем особенности французского менталитета и юмора, для которых эпатаж и шутки на около религиозные темы и темы связанные с сексом достаточно традиционны...
Это был открытие закрытых олимпийских игр для внутреннего потребления?
Или для всего мира?
Всегда на этих церемониях старались показать свои лучшие стороны, свои достижения, своих героев.
Что ж.
Будем знать, что герои Франции - это трансы и геи, а лучшие достижения - это отрезать кому-то голову и ржать над этим.
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Вообще то умные люди сначала думают , а потом делают. А дураки наоборот сначала делают , а потом думают, над тем что же они наделали!
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Пошло маняврирование
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Демоны и извращуги
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Объясните идиоту Тьерри Ребулю,что христиане это не только католики,и не только во Франции.
Как сложно жить в мире Ребулей,которые даже не знают что в христианстве на сегодня 18 ветвей:протестанты,католики,ортодоксы Восточного обряда,ортодоксы,христиане апостольской церкви,методисты,баптисты,епископальная церковь,свидетели иеговы,церковь Христа и анабаптисты.
Извините если не всех описал.
А насчёт известного девиза Республики:Liberté, égalité, fraternité...
Более не актуален.
Сегодня скорее:Plus de noirs, de dégénératifs et de transgenres.
Извините,относительно города Парижа и речки Сены отвечу изменёнными словами Павла Тычины(уверен,многие зададутся вопросом who the f**k is he?):
Не той тепер Париж, Сена-річка не та(c)
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Почему молчат иудеи понятно, для них Иисус самозванец. Но почему молчат буддисты и синтоисты, почему молчат Далай-Лама и император Нарухито?
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Ответ Kerghoodoo
А это разве не специально было? Я думал, это сценарий - не раскрылось кольцо, символизировавшее Европу, потому что Европы больше нет
После этого нераскрывшегося и нашего гимна и флага на МСтоже нет. это было предзнаменование.
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Ответ Veld
"Более того, В ЭТОМ и была наша цель" - жаль, что у тебя нет ни одного доказательства, факта, мало-мальского, чтобы подтвердить твои слова :-) кнопка Caps Lock есть а доказательств нет :-)
Аксиома не требует доказательств)
Я озвучил свое мнение, а не выдвинул обвинение, чтобы требовались доказательства. Но мнение убежденное. Этому есть обоснование (ну или доказательство, на твоем языке).
Если один человек в трезвом уме оскорбляет другого человека, без каких-либо причин для этого, при этом он отказывается извиняться, то тут один из двух вариантов (помимо того, что он в любом случае хам и невежа): либо он идиот и ничего не понимает, либо наоборот всё прекрасно понимает и оскорбление было намеренным. Выбор прост) Я не думаю, что проведение открытия Олимпиады заведомо доверили идиотам. Хотя, в современных реалиях этого тоже нельзя исключать)
А у тебя такой кнопки нет, получается? Купи нормальную клаву, это не так и дорого ведь)
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Ответ Scorpic
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Это настолько глупо, что даже смешно)) Демагогический прием как раз используете Вы, в попытке перевернуть всё с ног на голову и извратить смысл сказанного. Что касается детей - с Вашими ценностями всё ясно, хотя Вы наверное еще и сам ребенок, поэтому не понимаете элементарных вещей
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Есть идея по типу броска дрожжей в сортир:
на церемонии закрытия должны прилететь ангелы на вертолёте и расстрелять гомосексуалистов (понарошку!), потом поднять российский флаг и сделать из дронов портрет Путина!
Вы даже не представляете, какое будет бурление! Эту церемонию никто не забудет!
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Ответ Kerghoodoo
А это разве не специально было? Я думал, это сценарий - не раскрылось кольцо, символизировавшее Европу, потому что Европы больше нет
Кольцо символизировало Америку, что еще больше наводило на мысли. Но я общался с теми, кто непосредственно участвовал в церемонии открытия и в организации Олимпиады, они все говорят, что это был абсолютно незапланированный косяк. На генеральной репетиции за сутки до этого колько открывалось.
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Ответ kikalisters1488
да.... а мы в сочи из-за кольца нераскрывшегося переживали))) кто бы знал.....
100 % !
В Сочи надо было за другое переживать и тщательнее готовиться , а также внимательнее подбирать кадры !
Родченкова отпустили в Америку …
Что это ? Глупость или измена ?
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Ответ EnergyStyle
А реакцию помимо "французов" вы не пробовали посмотреть? Во всём мире уже утопили в какашках это открытие, а они всё о французах...Больше всего меня удивляет отсутствие реакции от Ватикана...Хотя с другой стороны они уже давно ближе к пародии на христианский центр чем реальная мека...
Ну если не считать, что Пара к миру призывал, что вы и делаете.
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Ответ PolarBear
Надеюсь, на закрытии Олимпиады будет перфоманс с отрубленной головой Макрона . Гулять, так гулять
И краниум Бриджит для симметрии.
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Ответ Ozz99
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А ты с какого бока россиянин?
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