Глава МВД Франции: «Мы свободная страна. Именно это подчеркнула церемония открытия Олимпиады»

Глава МВД Франции и мэр Парижа высоко оценили церемонию открытия Олимпийских игр.

Мероприятие проходило 26 июля.

«Франция – свободная страна. Именно это подчеркнула церемония открытия. Вам могут нравиться или не нравиться определенные сцены, что было и в моем случае. Но я думаю, что не стоит понимать их как нечто иное, чем выражение свободы.

Искусство, а то, что мы увидели, было искусством, всегда подвергалось критике со стороны представителей религии», – цитирует «Р-Спорт» слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из эфира радиостанции France 2.

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией.

«Огромные впечатления, до сих пор трудно прийти в себя. Гениальность заключается в том, чтобы вложить столько сил, юмора и эмоций и собрать всех вместе. Не только парижан, но и весь мира.

Многие говорили мне: «Это было великолепно, до мурашек. И так по-французски». Эта церемония сказала о нас все», – приводит слова Идальго France Bleu.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады