Глава МВД Франции: «Мы свободная страна. Именно это подчеркнула церемония открытия Олимпиады»

Теги открытие Олимпиада-2024 Р-Спорт Жеральд Дарманен Анн Идальго Водные виды

Глава МВД Франции и мэр Парижа высоко оценили церемонию открытия Олимпийских игр.

Мероприятие проходило 26 июля.

«Франция – свободная страна. Именно это подчеркнула церемония открытия. Вам могут нравиться или не нравиться определенные сцены, что было и в моем случае. Но я думаю, что не стоит понимать их как нечто иное, чем выражение свободы.

Искусство, а то, что мы увидели, было искусством, всегда подвергалось критике со стороны представителей религии», – цитирует «Р-Спорт» слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из эфира радиостанции France 2.

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией.

«Огромные впечатления, до сих пор трудно прийти в себя. Гениальность заключается в том, чтобы вложить столько сил, юмора и эмоций и собрать всех вместе. Не только парижан, но и весь мира.

Многие говорили мне: «Это было великолепно, до мурашек. И так по-французски». Эта церемония сказала о нас все», – приводит слова Идальго France Bleu.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

96 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свободная от адекватности.
+92
-13
+79
А что ж вы не обыграли пророка Мухаммада. А мы знаем почему. Потому что на следующий же день Париж сгорел.
+63
-9
+54
Действительно, церемония сказала о них абсолютно все
+59
-8
+51
Чуть от центра Парижа отойдёшь, так там Франция ещё и от уголовного кодекса свободной становится.
+48
-5
+43
В Европе для борьбы с вонью придумали духи. В России - баню.
+42
-6
+36
Что ж такие свободные французы не оттоптались по исламу в своей пирдухе?
+37
-4
+33
Ответ Любитель побеждать
Свободная от адекватности.
И здравого смысла
+36
-5
+31
Свободен только тот, кто живёт на необитаемом острове. Любой человек, живущий в обществе, принимает на себя ограничения. Вы перестали различать свободу и распущенность и в этом ваша проблема. Одна из.
И ладно бы в этой провокации хотя бы стиль был. Так ведь и безвкусица полная.
+38
-8
+30
Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
Так под текстом новости ссылка на материал, где высказались такие "российские патриоты", как руководитель Теслы Иван Масков и председатель Ла Лиги товарищ Тебасов. Они тоже ничего не понимают в швабодке?
+25
-3
+22
"Эта церемония сказала о нас все"
Вот это ключевые слова мэра Парижа.
+22
-2
+20
Уроды аморальные. Свобода у них в извращениях выражается и глумлениях
+22
-4
+18
Ответ alegosha
Что ж такие свободные французы не оттоптались по исламу в своей пирдухе?
художники шарли эбдо уже как-то пробовали, результат закономерный)
+16
-2
+14
Свободная от норм)
+20
-7
+13
Это как обосраться посреди улицы и всем говорить, что так и было задумано
+15
-2
+13
Но свобода не распространяется, когда ты не хочешь надевать футболку с лгбт символикой (одного футболиста оштрафовали за нежелание надевать такую футболку, и чуть из клуба не выгнали)
😂
+13
-1
+12
Если вы такая свободная страна, то почему в вашем представлении ничего не было связано с мусульманами, которых в вашей стране, огромное количество? Смелости не хватило? Побоялись что сожгут Париж?
+14
-3
+11
она показала что над исламом глумиться "свободная страна" ссыт
+12
-2
+10
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) дисквалифицировал на семь матчей алжирского футболиста "Ниццы" Юсефа Аталя "за публикацию в социальных сетях" в поддержку Палестины, сообщается на сайте Лиги 1.
P. S.
Это "свобода" по французски!? Ну ну. Лицемер!
+13
-3
+10
Ответ Любитель побеждать
Свободная от адекватности.
Хотите делать "адекватное" искусство - на здоровье. Никто не запрещает в своей профессиональной или творческой деятельности придерживаться каких-то канонов. Равно как и забить на них болт и пуститься в упоротые эксперименты.

В том-то и прикол свободы самовыражения - делай что хочешь, будь кем хочешь. Только другим вреда не причиняй.
+16
-7
+9
Ответ Raphanus
Комментарий скрыт
Ну вы же верите в сказки про свободу и демократию в Европе.
+13
-4
+9
Ответ Pertinax Gandi
А что ж вы не обыграли пророка Мухаммада. А мы знаем почему. Потому что на следующий же день Париж сгорел.
Обыграли пророка Иисуса (Иса ибн Марьям).
+12
-4
+8
Ответ Kerghoodoo
Так под текстом новости ссылка на материал, где высказались такие "российские патриоты", как руководитель Теслы Иван Масков и председатель Ла Лиги товарищ Тебасов. Они тоже ничего не понимают в швабодке?
Там ещё много кремлевских пропагандистов из Италии, Испании, Словакии и даже самой Франции высказались😂
+9
-1
+8
Вы просто опозорились на весь мир адекватных людей, которые занимают его бОльшую часть, я надеюсь.
+8
-1
+7
Ответ Иван Балашов
Хотите делать "адекватное" искусство - на здоровье. Никто не запрещает в своей профессиональной или творческой деятельности придерживаться каких-то канонов. Равно как и забить на них болт и пуститься в упоротые эксперименты. В том-то и прикол свободы самовыражения - делай что хочешь, будь кем хочешь. Только другим вреда не причиняй.
Вот они наср...т тебе , например, на капот машины и скажут, что они так самовыражаются и не видят с этом какого-то вреда...а на твои крики возмущения ответят, что вы живёте в свободной стране.
+12
-5
+7
Ответ mq64jdq24n
Это как обосраться посреди улицы и всем говорить, что так и было задумано
Нет. Обосратца и сказать, что это перфоманс, а перфоманс, как известно всему рогрессивному человечеству, это процесс изготовления инситалляции.
+8
-1
+7
Если хотите накинуть на вентилятор,то
приложите еще скрины,а то тема не совсем раскрыта, вдруг кто-то не знает в чем фишка церемонии открытия
+7
-1
+6
де кубертен, когда задумывал возрождение в современности олимпийских игр, предполагал реанимировать античные идеалы, выраженные в культурном и материальном наследии древних греков...

но соотечественники за 130 лет вон как продвинулись по пути свободы, прогресса и сдвига нормы.
+5
-1
+4
забыла уточнить, что Франция свободная страна - от Правды Божией.
+7
-3
+4
Ответ Part-time prophet
Комментарий удален модератором
все же и то, и другое придумали на Ближнем Востоке, а не в Европе)
+3
0
+3
Страшно, что они действительно не понимают, что вот это действо - это катастрофа. С их слов оказывается, что это мы не понимаем их тонкую задумку.
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий