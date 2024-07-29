Глава МВД Франции: «Мы свободная страна. Именно это подчеркнула церемония открытия Олимпиады»
Глава МВД Франции и мэр Парижа высоко оценили церемонию открытия Олимпийских игр.
Мероприятие проходило 26 июля.
«Франция – свободная страна. Именно это подчеркнула церемония открытия. Вам могут нравиться или не нравиться определенные сцены, что было и в моем случае. Но я думаю, что не стоит понимать их как нечто иное, чем выражение свободы.
Искусство, а то, что мы увидели, было искусством, всегда подвергалось критике со стороны представителей религии», – цитирует «Р-Спорт» слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из эфира радиостанции France 2.
Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией.
«Огромные впечатления, до сих пор трудно прийти в себя. Гениальность заключается в том, чтобы вложить столько сил, юмора и эмоций и собрать всех вместе. Не только парижан, но и весь мира.
Многие говорили мне: «Это было великолепно, до мурашек. И так по-французски». Эта церемония сказала о нас все», – приводит слова Идальго France Bleu.
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И ладно бы в этой провокации хотя бы стиль был. Так ведь и безвкусица полная.
Вот это ключевые слова мэра Парижа.
😂
P. S.
Это "свобода" по французски!? Ну ну. Лицемер!
В том-то и прикол свободы самовыражения - делай что хочешь, будь кем хочешь. Только другим вреда не причиняй.
приложите еще скрины,а то тема не совсем раскрыта, вдруг кто-то не знает в чем фишка церемонии открытия
но соотечественники за 130 лет вон как продвинулись по пути свободы, прогресса и сдвига нормы.