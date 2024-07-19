Бренд ZASPORT показал эскизы формы сборной России на Олимпиаде-2024: синие куртки для открытия, серые костюмы для церемоний

Бренд ZASPORT показал, как могла выглядеть форма сборной России на Играх-2024.

На Олимпиаде в Париже выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. По требованию МОК их экипировщиком не может быть российский бренд.

«Я в любом случае буду болеть за российских спортсменов и считаю, что с уважением нужно относиться к их решению – выступать или не выступать на Олимпийских играх.

Коллекцию для Игр в Париже мы начали разрабатывать два года назад, это действительно большой труд нашей креативной команды. Пока принималось решение об участии и статусе российской сборной, мы рисовали и согласовывали с ОКР различные варианты дизайна, производили первые образцы, чтобы не терять время.

Конечно, очень жаль, что по требованию МОК олимпийцы не могут быть одеты в российский бренд. Но тем не менее мы решили показать, как бы выглядела наша команда на летней Олимпиаде», – сказала основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

«В коллекции соединены принципы стилизации орнаментов разных национальностей, и составной частью основного принта стали специально разработанные графические символы, среди которых – вера, надежда, любовь, спорт, труд, достижения, дружба, семья, забота. Орнамент – это символическое описание мира. Элементы орнамента во все времена были не только украшением – их можно не только рассматривать, но и читать.

Основные цвета коллекции – светло-серый, белый и синий как дань Андреевскому флагу и цветам, в которых представлен Георгий Победоносец на гербе Российской Федерации. Серый олицетворяет серебро – цвет мудрости и просвещенности, честности и правдивости. Синий – лазурный – символ безупречности и величия, знак верности, гармонии и постоянства, в геральдике он считается цветом силы и стремления к победе», – говорится в пресс-релизе.