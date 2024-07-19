Бренд ZASPORT показал эскизы формы сборной России на Олимпиаде-2024: синие куртки для открытия, серые костюмы для церемоний

Теги Олимпийская сборная России фото открытие Олимпиада-2024 ZASPORT Анастасия Задорина стиль Легкая атлетика

Бренд ZASPORT показал, как могла выглядеть форма сборной России на Играх-2024.

На Олимпиаде в Париже выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. По требованию МОК их экипировщиком не может быть российский бренд.

«Я в любом случае буду болеть за российских спортсменов и считаю, что с уважением нужно относиться к их решению – выступать или не выступать на Олимпийских играх.

Коллекцию для Игр в Париже мы начали разрабатывать два года назад, это действительно большой труд нашей креативной команды. Пока принималось решение об участии и статусе российской сборной, мы рисовали и согласовывали с ОКР различные варианты дизайна, производили первые образцы, чтобы не терять время.

Конечно, очень жаль, что по требованию МОК олимпийцы не могут быть одеты в российский бренд. Но тем не менее мы решили показать, как бы выглядела наша команда на летней Олимпиаде», – сказала основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

«В коллекции соединены принципы стилизации орнаментов разных национальностей, и составной частью основного принта стали специально разработанные графические символы, среди которых – вера, надежда, любовь, спорт, труд, достижения, дружба, семья, забота. Орнамент – это символическое описание мира. Элементы орнамента во все времена были не только украшением – их можно не только рассматривать, но и читать.

Основные цвета коллекции – светло-серый, белый и синий как дань Андреевскому флагу и цветам, в которых представлен Георгий Победоносец на гербе Российской Федерации. Серый олицетворяет серебро – цвет мудрости и просвещенности, честности и правдивости. Синий – лазурный – символ безупречности и величия, знак верности, гармонии и постоянства, в геральдике он считается цветом силы и стремления к победе», – говорится в пресс-релизе.

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18 комментариев
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сколько лярдов выделили на эскизы?
+10
-2
+8
Унижаемся и машем🤣✌️
+6
-4
+2
хрень
+2
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+2
Хорошо что в этом не поехали.

Кто хочет увидеть красивую и самобытную олимп форму с национальным колоритом- гуглите олимпийскую форму Монголии.
+1
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А сборная России на Олимпиаде будет разве?
+2
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Россия всегда выступала в Красной форме.
Шляпа.
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Красный цвет более привычный, имхо.
Последний эскиз это что за Евросоюз?))
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В России время серых людей, во всем, к сожалению.
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Норм шмотье.
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Чемодан красивый.
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Эскизы медалей будут?
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Ждем высказываний от наших говорящих голов, что в этой форме мы бы лучше всех прошли бы на церемонии открытия ))
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Ответ Hola Hola
А сборная России на Олимпиаде будет разве?
Сейчас ОКР покажет эскизы спортсменов, которые могли бы там быть
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Ответ Александр Александров
сколько лярдов выделили на эскизы?
Сколько бы не выделили, все равно грохнут в банкротство уже в третий раз и создадут чистую контору с тем же названием
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