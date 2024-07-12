Мария Ласицкене организует серию турниров по прыжкам в высоту. Соревнования пройдут в Москве и Кабардино-Балкарии

Мария Ласицкене проведет собственную серию турниров по прыжкам в высоту.

Серия получит название « ». В нынешнем летнем сезоне пройдут два турнира.

Двенадцать прыгунов (по шесть мужчин и женщин) выступят 3 августа в Москве, а 31 августа – в Прохладном (Кабардино-Балкария). Победители турниров получат по 300 тысяч рублей.

В серии примут участие чемпион мира в помещении , чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова, призер ЧМ Илья Иванюк, медалистки чемпионатов России Мария Кочанова, Кристина Королева, победительница юниорского первенства мира белоруска Карина Демидик.

также собирается выступить на соревнованиях.

«В этом году начнем с двух соревнований – в Москве и Прохладном, и только в прыжке в высоту. Но рассчитываем, что в следующем сезоне и городов, и видов станет больше.

Прыгать будем на той же платформе, что используется на «Битве полов», так как мы подумали, что год отдыха для нее – это многовато. Но на «Новой высоте» все-таки мальчики и девочки будут соревноваться отдельно.

Турнир в родном Прохладном станет особенным событием в моей карьере. Там я прыгала на соревнованиях только в детстве и по юниорам. Надеюсь, что на трибунах соберется весь город и приедут болельщики из Кабардино-Балкарской Республики в целом.

Хочется подарить землякам настоящий праздник, ведь они поддерживали меня многие годы, но во взрослой карьере не видели моих прыжков вживую.

К тому же приезд всех звездных российских высотников станет хорошей мотивацией для детей, которые занимаются в нашей школе олимпийского резерва, носящей мое имя», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.