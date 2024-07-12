Гендиректор ОКР о компенсациях спортсменам за недопуск к Олимпиаде: «Под выплаты у нас было зарезервировано порядка 200 млн рублей»

Гендиректор ОКР рассказал о компенсациях спортсменам, не допущенным к Олимпиаде.

Владимир Сенглеев сообщил, что резервный фонд на выплаты для спортсменов, лишенных возможности участвовать в олимпийском отборе и в самих Играх, составил около 200 млн рублей.

«Сейчас полностью сломан спортивный принцип отбора. Вы прекрасно видите, что не пускают на Игры даже тех, кто завоевал путевки. Отсекают всех лучших исключительно по политическим мотивам.

А ведь до этого 55 процентов сильнейших наших атлетов, чемпионов и призеров Игр в Токио сразу были отлучены от международного спорта, потому что имеют отношение к ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии.

Конечно, мы на их стороне – они наши, они олимпийскую команду нашей страны представляют, мы ими гордились и гордимся, чтим такое понятие как «олимпийская семья». И в радости, и в горести.

В прошлом году под выплаты у нас было зарезервировано порядка 200 млн рублей – это общая сумма компенсационного фонда. Но изначально мы не знали, кого пустят, кого нет. Средства в резерве рассчитаны на представителей как летних, так и зимних видов.

Выплаты прошли в два этапа. Первыми их получили в 2023 году 132 спортсмена по 14 видам спорта. Это командные дисциплины – баскетбол, водное поло, волейбол, пляжный волейбол, гандбол и так далее.

Также легкая атлетика, парусный спорт, регби-7, синхронное плавание, современное пятиборье, триатлон, тяжелая атлетика, фехтование, велосипедный спорт – маунтинбайк, трек и так далее.

А в некоторых видах спорта отборочные соревнования к тому моменту еще не начались, они должны были проходить в текущем году, и по итогам второго этапа мы перечислили средства еще 113 спортсменам из 15 федераций.

Процесс выплат завершился 23 июня, когда мы проводили Всероссийский олимпийский день.

Во время празднования в Южно-Сахалинске мы чествовали олимпийскую команду России-2024, которая была лишена возможности участвовать в международных соревнованиях и Олимпиаде», – сказал Сенглеев.

245 российских спортсменов получили компенсацию от ОКР за недопуск к Олимпиаде. Выплаты – от 150 до 500 тысяч рублей