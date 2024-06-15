Макаренко об Играх БРИКС: «Очень приятно, когда есть флаг, форма сборной. Давно забытые ощущения, в последний раз это было 10 лет назад»

Кристина Макаренко осталась недовольна своим результатом в беге на 100 м.

Макаренко победила на Играх БРИКС с результатом 11,31 секунды.

– Результатом недовольна, я бы сказала, что он даже отвратительный для меня, но на то есть свои причины.

– Прямо отвратительный?

– Я рассчитывала на другой результат.

– После финиша все призеры были с российским флагом. Соскучились?

– Очень приятно, когда есть флаг, когда есть форма сборной. Давно забытые ощущения. У меня в последний раз это было 10 лет назад, – сказала Макаренко.

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