Бегунья Макаренко о 14 россиянах, допущенных к Олимпиаде: «Им можно только позавидовать. Люди отдают этому всю жизнь»

Теги Бег сборная России жен Париж-2024 Кристина Макаренко Легкая атлетика

Бегунья Кристина Макаренко заявила, что тем, кто поедет на ОИ, можно позавидовать.

Сегодня появился список 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. В него вошли представители борьбы, велоспорта и прыжков на батуте.

– Им можно только позавидовать, когда ты, как и все спортсмены, тренируешься, соревнуешься. У меня было такое, что я бегала олимпийский норматив, но у меня не было возможности туда поехать.

Хотя я лично ничего не сделала, чтобы меня там не было. С одной стороны, немного завидую тем, кто поедет, с другой – отпустила ситуацию.

– Это же не «команда бомжей», как однажды назвали спортсменов под нейтральным статусом?

– Пусть называют, как хотят, но люди отдают этому всю жизнь. Когда так говорят, то обесцениваются другие медали, которые были завоеваны нашими спортсменами четыре, восемь лет назад, – сказала Макаренко.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Одни их назовут предателями, другие счастливчиками. Я считаю, что у каждого свой путь и каждый сам должен решать: быть приверженцем системы или жить своим умом.
+2
0
+2
Без вины виноватая.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий