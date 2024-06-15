Бегунья Макаренко о 14 россиянах, допущенных к Олимпиаде: «Им можно только позавидовать. Люди отдают этому всю жизнь»

Бегунья Кристина Макаренко заявила, что тем, кто поедет на ОИ, можно позавидовать.

Сегодня появился список 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. В него вошли представители борьбы, велоспорта и прыжков на батуте.

– Им можно только позавидовать, когда ты, как и все спортсмены, тренируешься, соревнуешься. У меня было такое, что я бегала олимпийский норматив, но у меня не было возможности туда поехать.

Хотя я лично ничего не сделала, чтобы меня там не было. С одной стороны, немного завидую тем, кто поедет, с другой – отпустила ситуацию.

– Это же не «команда бомжей», как однажды назвали спортсменов под нейтральным статусом?

– Пусть называют, как хотят, но люди отдают этому всю жизнь. Когда так говорят, то обесцениваются другие медали, которые были завоеваны нашими спортсменами четыре, восемь лет назад, – сказала Макаренко.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?