Мастеркову выписывают из больницы с рекомендацией наблюдаться у онколога (Mash)

Теги Бег сборная России жен Светлана Мастеркова Легкая атлетика

Светлану Мастеркову выписывают из больницы с рекомендацией наблюдаться у онколога.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с подозрением на инсульт. 

В ходе обследования у нее выявили небольшой очаг в головном мозге, однако операцию решили не делать. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения.

Светлане Мастерковой 56 лет. Она выиграла два золота на Олимпиаде-1996 в Атланте в беге на 800 и 1500 метров. 

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