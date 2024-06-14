Мастеркову выписывают из больницы с рекомендацией наблюдаться у онколога (Mash)

Светлану Мастеркову выписывают из больницы с рекомендацией наблюдаться у онколога.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с подозрением на инсульт.

В ходе обследования у нее выявили небольшой очаг в головном мозге, однако операцию решили не делать. Ей предложили обратиться к онкологу, который составит план лечения.

Светлане Мастерковой 56 лет. Она выиграла два золота на Олимпиаде-1996 в Атланте в беге на 800 и 1500 метров.