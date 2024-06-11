Ирина Привалова: «Завтра Мастеркова выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально»

Теги Бег сборная России жен происшествия Ирина Привалова ВФЛА Светлана Мастеркова Легкая атлетика

Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт.

Ранее Mash сообщил, что двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике госпитализировали в состоянии средней тяжести и что ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга.

«Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», – сказала член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

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4 комментария
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