Тренер Мастерковой: «Светлану выпишут сегодня в течение дня. Она чувствует себя хорошо, с ней все в порядке»

Теги Бег сборная России жен происшествия Светлана Мастеркова Легкая атлетика

Тренер рассказала о состоянии Светланы Мастерковой, попавшей в больницу.

11 июня Mash сообщил, что двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике госпитализировали в состоянии средней тяжести и что ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга.

Член исполкома ВФЛА Ирина Привалова рассказала, что у Мастерковой было подозрение на инсульт.

«Светлану выпишут сегодня в течение дня. Мы вчера с ней очень долго разговаривали. Она чувствует себя хорошо, с ней все в порядке», – сказала личный тренер спортсменки Светлана Плескач-Стыркина.

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