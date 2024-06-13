Тренер Мастерковой: «Светлану выпишут сегодня в течение дня. Она чувствует себя хорошо, с ней все в порядке»

Тренер рассказала о состоянии Светланы Мастерковой, попавшей в больницу.

11 июня Mash сообщил, что двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике госпитализировали в состоянии средней тяжести и что ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга.

Член исполкома ВФЛА Ирина Привалова рассказала, что у было подозрение на инсульт.

«Светлану выпишут сегодня в течение дня. Мы вчера с ней очень долго разговаривали. Она чувствует себя хорошо, с ней все в порядке», – сказала личный тренер спортсменки Светлана Плескач-Стыркина.