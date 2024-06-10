Аксана Гатауллина: «Стартов в России мне хватает, как и конкуренции. Уверена, что Игры БРИКС будут соответствовать высочайшему уровню»

Прыгунья с шестом Аксана Гатауллина поделилась ожиданиями от Игр БРИКС.

– Мы надеемся, что Игры БРИКС будут соответствовать высочайшему уровню международного сообщества. Уверена, что так оно и будет.

У нас был прекрасный опыт в прошлом году, когда в Екатеринбурге провели финал «Королевы российского спорта». Поскольку я была на нескольких чемпионатах Европы и мира, будучи юниоркой, могу сказать, что провели на уровне и в плане декорации, и в плане организации. Вопросов вообще не было.

Если в этот раз удастся повторить все, то уже хорошо. Но у меня есть уверенность: будет еще лучше.

– Часто сейчас есть возможность выступить на международных соревнованиях?

– С 2021 года нет возможности выступления за границей, кроме выезда в Беларусь. Мне стартов в России хватает. Да и конкуренции хватает, как можете видеть. Нужно еще обыграть несколько человек.

Мне лично есть с кем соревноваться и над чем работать. Полине Кнороз, скорее всего, будет скучновато, поскольку она достаточно долгое время в лидерах и постоянно выигрывает, – сказала чемпионка Европы среди юниоров.