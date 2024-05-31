«Бриллиантовая лига». Симбине, Алекна, Якоб Ингебригтсен и Браун одержали победы, Вархольм и Перкович – 2-е, другие результаты

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В Осло прошел шестой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Осло, Норвегия

Женщины

200 м

1. Бриттани Браун (США) – 22,32

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,36

3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,50

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,30

2.  Наталья Качмарек (Польша) – 49,80

3. Алексис Холмс (США) – 50,40

400 м с/б

1. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 54,02

2. Андренетт Найт (Ямайка) – 54,63

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 55,07

800 м

1. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.58,66

2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.59,10

3. Катриона Биссет (Австралия) – 1.59,29

3000 м

1. Джорджия Гриффит (Австралия) – 8.24,20

2. Ликина Амебоу (Эфиопия) – 8.24,29

3. Джессика Халл (Австралия) – 8.25,82

Диск

1. Фэн Бинь (Китай) – 67,89

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,48

3. Дейзи Осакуэ (Италия) – 63,29

Мужчины

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,94

2. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 9,99

3. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,01

400 м

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,07

2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,58

3. Вернон Норвуд (США) – 44,68

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,63

2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,70

3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,49

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,74

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,77

3. Азеддин Хабз (Франция) – 3.30,80

5000 м

1. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.36,73

2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.38,95

3. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 12.40,96

Прыжки с шестом

1. Кей Си Лайтфут (США) – 5,82

2-3. Эммануил Каралис (Греция) – 5,72

2-3. Эрнест Обиена (Филиппины) – 5,72

Тройной прыжок

1. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,27

2. Яссер Трики (Алжир) – 17,25

3. Лазаро Мартинес (Куба) – 16,85

Диск

1. Миколас Алекна (Литва) – 70,91

2. Мэттью Денни (Австралия) – 67,61

3. Даниэль Столь (Швеция) – 66,80

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