«Бриллиантовая лига». Симбине, Алекна, Якоб Ингебригтсен и Браун одержали победы, Вархольм и Перкович – 2-е, другие результаты
В Осло прошел шестой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Осло, Норвегия
Женщины
200 м
1. Бриттани Браун (США) – 22,32
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,36
3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,50
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,30
2. Наталья Качмарек (Польша) – 49,80
3. Алексис Холмс (США) – 50,40
400 м с/б
1. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 54,02
2. Андренетт Найт (Ямайка) – 54,63
3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 55,07
800 м
1. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.58,66
2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.59,10
3. Катриона Биссет (Австралия) – 1.59,29
3000 м
1. Джорджия Гриффит (Австралия) – 8.24,20
2. Ликина Амебоу (Эфиопия) – 8.24,29
3. Джессика Халл (Австралия) – 8.25,82
Диск
1. Фэн Бинь (Китай) – 67,89
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 66,48
3. Дейзи Осакуэ (Италия) – 63,29
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,94
2. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 9,99
3. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,01
400 м
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,07
2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,58
3. Вернон Норвуд (США) – 44,68
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,63
2. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,70
3. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,49
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,74
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,77
3. Азеддин Хабз (Франция) – 3.30,80
5000 м
1. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.36,73
2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 12.38,95
3. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 12.40,96
Прыжки с шестом
1. Кей Си Лайтфут (США) – 5,82
2-3. Эммануил Каралис (Греция) – 5,72
2-3. Эрнест Обиена (Филиппины) – 5,72
Тройной прыжок
1. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,27
2. Яссер Трики (Алжир) – 17,25
3. Лазаро Мартинес (Куба) – 16,85
Диск
1. Миколас Алекна (Литва) – 70,91
2. Мэттью Денни (Австралия) – 67,61
3. Даниэль Столь (Швеция) – 66,80