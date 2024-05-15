Расписание легкой атлетики на Олимпиаде 2024 в Париже

Легкая атлетика неразрывно связана с летними олимпийскими играми. Ни одна олимпиада не обходилась без этого вида спорта. Программа по легкой атлетике на Олимпиаде 2024 в Париже одна из самых насыщенных. В соревнованиях примут участие свыше 1 800 спортсменов из 96 национальных олимпийских комитетов и разыграют 48 комплектов медалей. Больше всего в в беговых дисциплинах — 25, пять в марафоне и спортивной ходьбе, 16 в технических дисциплинах и два в комбинированных.

Впервые World Athletics определила призовой фонд, что вызвало неоднозначную реакцию в спортивном мире. Но тем самым престиж соревнований поднялся еще выше. Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх 2024 в Париже пройдут с 1 по 11 августа. Представляем вашему вниманию полное расписание, время начала указано московское.

1 августа

08:30. Спортивная ходьба. Женщины, 20 км. Финал

10:20. Спортивная ходьба. Мужчины, 20 км. Финал

2 августа

11:05. Десятиборье. Мужчины, бег 100 м

11:10. Метание молота. Мужчины, квалификация, группа А

11:15. Прыжки в высоту. Женщины, квалификация

11:35. Бег 100 м. Женщины, предварительные забеги

11:55. Десятиборье. Мужчины, прыжки в длину

12:05. Бег 1500 м. Мужчины, первый раунд

12:35. Метание молота. Мужчины, квалификация, группа В

12:50. Бег 100 м. Женщины, первый раунд

13:15. Десятиборье. Мужчины, толкание ядра

19:00. Десятиборье. Мужчины, прыжки в высоту

19:10. Бег 5000 м. Женщины, первый раунд

19:15. Тройной прыжок. Женщины, квалификация

19:55. Метание диска. Женщины, квалификация, группа А

20:10. Эстафета 4х400 м. Микст, первый раунд

20:45. Бег 800 м. Женщины, первый раунд

21:10. Толкание ядра. Мужчины, квалификация

21:20. Метание диска. Женщины, квалификация, группа В

21:50. Десятиборье. Мужчины, бег 400 м

22:20. Бег 10 000 м. Мужчины. Финал

3 августа

11:05. Десятиборье. Мужчины, бег 110 м с барьерами

11:10. Прыжки с шестом. Мужчины, квалификация

11:35. Бег 100 м. Мужчины, предварительный раунд

11:55. Десятиборье. Мужчины, метание диска, группа А

12:10. Бег 800 м. Женщины, утешительный раунд

12:45. Бег 100 м. Мужчины, первый раунд

13:00. Десятиборье. Мужчины, метание диска, группа В

14:40. Десятиборье. Мужчины, прыжки с шестом

20:10. Десятиборье. Мужчины, метание копья, группа А

20:15. Бег 1 500 м. Мужчины, утешительный раунд

20:35. Толкание ядра. Мужчины. Финал

20:50. Бег 100 м. Женщины, полуфинал

21:10. Десятиборье. Мужчины, метание копья, группа В

21:20. Тройной прыжок. Женщины. Финал

21:55. Эстафета 4х400 м. Микст. Финал

22:20. Бег 100 м. Женщины. Финал

22:45. Десятиборье. Мужчины, бег 1 500 м

4 августа

11:05. Бег 3 000 м с препятствиями. Женщины, первый раунд

11:20. Метание молота. Женщины, квалификация, группа А

11:55. Бег 200 м. Женщины, первый раунд

12:00. Прыжки в длину. Мужчины, квалификация

12:45. Метание молота. Женщины, квалификация, группа В

12:50. Бег 110м с барьерами. Мужчины, первый раунд

13:35. Бег 400 м с барьерами. Женщины, первый раунд 1

20:05. Бег 400 м. Мужчины, первый раунд

20:50. Прыжки в высоту. Женщины. Финал

21:00. Бег 100 м. Мужчины, полуфинал

21:30. Метание молота. Мужчины. Финал

21:40. Бег 800 м. Женщины, полуфинал

22:15. Бег 1 500 м. Мужчины, полуфинал

22:55. Бег 100 м. Мужчины. Финал

5 августа

11:05. Бег 400 м с барьерами. Мужчины, первый раунд

11:10. Метание диска. Мужчины, квалификация, группа А

11:40. Прыжки с шестом. Женщины, квалификация

11:50. Бег 400м с барьерами. Женщины, утешительный раунд

12:20. Бег 400 м. Мужчины, утешительный раунд

12:35. Метание диска. Мужчины, квалификация, группа В

12:55. Бег 400 м. Женщины, первый раунд

13:50. Бег 200 м. Женщины, утешительный раунд

20:00. Прыжки с шестом. Мужчины финал

20:04. Бег 3 000 м с препятствиями. Мужчины, первый раунд

20:55. Бег 200 м. Мужчины, первый раунд

21:30. Метание диска. Женщины. Финал

21:45. Бег 200 м. Женщины, полуфинал

22:10. Бег 5 000 м. Женщины. Финал

22:45. Бег 800 м. Женщины. Финал

6 августа

11:05. Бег 1 500 м. Женщины, первый раунд 1

11:20. Метание копья. Мужчины, квалификация, группа А

11:50. Бег 110 м с барьерами. Мужчины, утешительный раунд

12:15. Прыжки в длину. Женщины, квалификация

12:20. Бег 400 м. Женщины, утешительный раунд

12:50. Метание копья. Мужчины, квалификация, группа В

13:00. Бег 400 м с барьерами. Мужчины, утешительный раунд

13:30. Бег 200 м. Мужчины, утешительный раунд

20:35. Бег 400 м. Мужчины, полуфинал

21:00. Метание молота. Женщины. Финал

21:07. Бег 400 м с барьерами. Женщины, полуфинал

21:20. Прыжки в длину. Мужчины. Финал

21:50. Бег 1 500 м. Мужчины. Финал

22:10. Бег 3 000 м с препятствиями. Женщины. Финал

22:40. Бег 200 м. Женщины. Финал

7 августа

08:30. Спортивная ходьба. Марафон, смешанная эстафета

11:05. Прыжки в высоту. Мужчины, квалификация

11:15. Бег 100 м с барьерами. Женщины, первый раунд

11:25. Метание копья. Женщины, квалификация, группа А

12:10. Бег 5 000 м. Мужчины, первый раунд

12:50. Метание копья. Женщины, квалификация, группа В

12:55. Бег 800 м. Мужчины, первый раунд

13:45. Бег 1 500 м. Женщины, утешительный раунд

20:00. Прыжки с шестом. Женщины. Финал

20:05. Бег 110 м с барьерами. Мужчины, полуфинал

20:15. Тройной прыжок. Мужчины, квалификация

20:35. Бег 400 м с барьерами. Мужчины, полуфинал

21:02. Бег 200 м. Мужчины, полуфинал

21:25. Метание диска. Мужчины. Финал

21:45. Бег 400 м. Женщины, полуфинал

22:20. Бег 400 м. Мужчины. Финал

22:40. Бег 3 000 м с препятствиями. Мужчины. Финал

8 августа

11:05. Семиборье. Женщины, бег 100 м с барьерами

11:25. Толкание ядра. Женщины, квалификация

11:35. Бег 100 м с барьерами. Женщины, утешительный раунд

12:05. Семиборье. Женщины, прыжки в высоту

12:10. Эстафета 4х100 м. Женщины, первый раунд

12:35. Эстафета 4х100 м. Мужчины, первый раунд

13:00. Бег 800 м. Мужчины, утешительный раунд

20:35. Бег 1 500 м. Женщины, полуфинал

20:35. Семиборье. Женщины, толкание ядра

21:00. Прыжки в длину. Женщины. Финал

21:25. Метание копья. Мужчины. Финал

21:30. Бег 200 м. Мужчины. Финал

21:55. Семиборье. Женщины, бег 200 м

22:25. Бег 400 м с барьерами. Женщины. Финал

22:45. Бег 110 м с барьерами. Мужчины. Финал

9 августа

11:05. Семиборье. Женщины, прыжки в длину

11:40. Эстафета 4х400 м. Женщины, первый раунд

12:05. Эстафета 4х400 м. Мужчины, первый раунд

12:20. Семиборье. Женщины, метание копья, группа А

12:30. Бег 800 м. Женщины, полуфинал

13:05. Бег 100 м с барьерами. Женщины, полуфинал

13:30. Семиборье. Женщины, метание копья, группа В

20:30. Эстафета 4х100 м. Женщины. Финал

20:40. Толкание ядра. Женщины. Финал

20:45. Эстафета 4х100 м. Мужчины. Финал

21:00. Бег 400 м. Женщины. Финал

21:10. Тройной прыжок. Мужчины. Финал

21:15. Семиборье. Женщины, бег 800 м

21:55. Бег 10 000 м. Женщины. Финал

22:45. Бег 400 м с барьерами. Мужчины. Финал

10 августа

09:00. Марафон. Мужчины. Финал

20:10. Прыжки в высоту. Мужчины. Финал

20:25. Бег 800 м. Мужчины. Финал

20:40. Метание копья. Женщины. Финал

20:45. Бег 100 м с барьерами. Женщины. Финал

21:00. Бег 5 000 м. Мужчины. Финал

21:25. Бег 1 500 м. Женщины. Финал

22:12. Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал

22:22. Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал

11 августа