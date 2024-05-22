Полина Кнороз: «Довольна своими прыжками на командном чемпионате России. Сумела догнать девчонок, которые выступали на этапе Бриллиантовой лиги»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала, что следит за международными стартами.

Кнороз победила на командном чемпионате России в Сочи с результатом 4,73 м. Такой же результат показали австралийка Нина Кеннеди и британка Молли Кодери на этапе Бриллиантовой лиги.

«Я знаю, как прыгали девчонки на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Сумела догнать их здесь, чему очень рада.

Довольна своими прыжками в первом старте летнего сезона, в Сочи я показала, можно сказать, потрясающий результат. Счастлива, что так все сложилось, мне было очень тяжело и морально, и физически, но поддержка семьи, друзей, Тимура Моргунова и моего тренера все-таки сыграли свою роль.

Мне было очень сложно прыгнуть выше, потому что я еще не вышла на полный разбег и не нахожусь в своей лучшей соревновательной форме. Вообще не думала, что покажу такой результат.

Надеюсь, на Играх БРИКС я буду прыгать как минимум не хуже, чем в Сочи. Я очень жду в Казани Иру Жук из Белоруссии, мы любим прыгать вместе, обязательно зарубимся с ней в секторе», – сказала чемпионка России.