В Иране на неделю отменили все спортивные мероприятия из-за гибели президента в авиакатастрофе

Теги происшествия Легкая атлетика

В Иране на неделю отменили все спортивные мероприятия из-за гибели президента.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на приказ министра спорта Ирана Сейеда Мохаммада Шарвина Эсбагяна.

19 мая вертолет с иранской делегацией потерпел крушение в районе Арсбарана. В результате авиакатастрофы погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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