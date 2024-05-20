В Иране на неделю отменили все спортивные мероприятия из-за гибели президента в авиакатастрофе

В Иране на неделю отменили все спортивные мероприятия из-за гибели президента.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на приказ министра спорта Ирана Сейеда Мохаммада Шарвина Эсбагяна.

19 мая вертолет с иранской делегацией потерпел крушение в районе Арсбарана. В результате авиакатастрофы погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.