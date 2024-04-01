РУСАДА с начала года выявило 15 нарушений антидопинговых правил

РУСАДА с начала 2024 года выявило 15 нарушений антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.

«В марте 2024 года РУСАДА выявлено семь случаев возможных нарушений антидопинговых правил. В феврале и январе было зафиксировано по четыре нарушения», – рассказал представитель РУСАДА.

В 2023 году было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м – 135.

По информации гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.