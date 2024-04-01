РУСАДА с начала года выявило 15 нарушений антидопинговых правил

Теги допинг РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

РУСАДА с начала 2024 года выявило 15 нарушений антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства. 

«В марте 2024 года РУСАДА выявлено семь случаев возможных нарушений антидопинговых правил. В феврале и январе было зафиксировано по четыре нарушения», – рассказал представитель РУСАДА. 

В 2023 году было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м – 135.

По информации гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой, чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний. 

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7 комментариев
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Имя, сестра!(с)
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Ну, хоть как-то добавила бы информации: командные виды, зимние, летние, борьба и тд. нарушали. А то получается одна спортсменка на всю страну.
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А Латыпова, Шевнину, Слив ко, Дербушеву так и не замечают.
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Цыплят по осени считают!
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Ответ Железная Леди
А что значит " возможных нарушений"? у нас ничено невозможного нет. мы же дома.
Они всегда так говорят
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