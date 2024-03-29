РУСАДА последний раз тестировало шахматистов на допинг в 2019 году

Теги допинг РУСАДА Кубок мира ТАСС Шахматы

РУСАДА последний раз проверяло шахматистов на допинг в 2019 году на Кубке мира.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

«В 2023 году шахматистов не тестировали в рамках национальной программы.

За последние пять лет РУСАДА осуществило сбор 14 проб у участников World Cup-2019, инициатором тестирования выступала Международная федерация шахмат (FIDE)», – заявили в РУСАДА. 

В 2019 году Кубок мира по шахматам прошел в Ханты-Мансийске. 

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1 комментарий
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Крамника давно надо на лсд протестировать
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