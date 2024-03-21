МОК заявил, что пранкеры из России совершали фэйковые звонки в организацию

МОК заявил о фэйковых звонках от пранкеров из России.

«Похоже, в российской дезинформационной кампании против Международного олимпийского комитета и его президента произошел новый инцидент.

Фальшивые звонки якобы от комиссии Африканского союза, по-видимому, были сделаны той же группой, которая уже подобным образом атаковала ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных лиц.

Во время телефонного разговора человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить от МОК аргументы, касающиеся политизации спорта российским правительством.

Впервые МОК раскрыл эту кампанию дезинформации в ноябре 2023 года», – говорится в релизе на сайте Международного олимпийского комитета.

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