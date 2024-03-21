МОК заявил, что пранкеры из России совершали фэйковые звонки в организацию

Теги МОК Политика Легкая атлетика

МОК заявил о фэйковых звонках от пранкеров из России.

«Похоже, в российской дезинформационной кампании против Международного олимпийского комитета и его президента произошел новый инцидент.

Фальшивые звонки якобы от комиссии Африканского союза, по-видимому, были сделаны той же группой, которая уже подобным образом атаковала ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных лиц.

Во время телефонного разговора человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить от МОК аргументы, касающиеся политизации спорта российским правительством.

Впервые МОК раскрыл эту кампанию дезинформации в ноябре 2023 года», – говорится в релизе на сайте Международного олимпийского комитета. 

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21 комментарий
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А как МОК узнал, что это пранкеры? Неужели уже увидели себя в телевизоре?
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Ждём, что после русских пранкеров подтянутся и русские хакеры! Давно пора этот МОК вывести на чистую воду!
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Так видимо или пранкеры? Вован с Лексусом наверное развлекаются.)))
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"Во время телефонного разговора человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить от МОК аргументы, касающиеся политизации спорта российским правительством."

Так в чем проблема была ответить? Самому МОК это было выгодно, а они взяли в итоге "купили билет и не поехали", как говорится :)
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Вован и Лексус - Молодцы !
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Главное что во время звонков из вашингтонского обкома мок по струнке стоит, а потом как ручные псины с пеной у рта выполняют их указивки
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да, Вован много информации выведал таким образом
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Повод отстранить российских спортсменов еще лет на 50, да, МОК?
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Ответ Scorpic
Причём здесь МОК?
Так это же МОК заявил такую хрень
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Детсад какой-то, а не МОК
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Может это был Вован,но только оригинальный.
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Заболотный с Демьяновым в 314-ый кабинет вызывали?
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А зачем им в МОК. поближе не нашли?
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Галлям, ну прекращай уже
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Вован и Лексус походу Баха с яйца схватили
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у них уже чисто крыша поехала. им везде русские мерещатся, галоперидолу вколите им уже кто-нибудь
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Ответ Ирина С
А как МОК узнал, что это пранкеры? Неужели уже увидели себя в телевизоре?
ну там Мелони в Италии неделю обсуждали
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Ответ vmn
Комментарий скрыт
ага, когда они выводят всех персонажей типо Смольянинова на чистую воду или англичанка гадит это феноменально
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Ответ Максим 1986
Заболотный с Демьяновым в 314-ый кабинет вызывали?
я сторож военкомата, а вы кто?
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