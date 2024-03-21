Дмитрий Васильев: «При таких условиях МОК нам абсолютно нечего делать на Олимпиаде, не надо ехать ни в коем случае»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев выступил против поездки россиян на Олимпиаду в Париже.

«При таких условиях МОК нам абсолютно нечего делать на Олимпиаде, не надо ехать ни в коем случае. Ведь это участие без гимна и флага. И главное: никто не сможет обеспечить нашим спортсменам безопасность. Ведь если будут какие-то провокации или, не дай бог, террористические акты, кто будет их вызволять, кто будет этим заниматься? И, конечно же, надо сохранять достоинство, я категорически против участия в Олимпиаде.

Да, спортсмены всю жизнь готовятся к Олимпийским играм, я сам через это прошел не один раз. Но сейчас в мире возникла такая ситуация, что завоевание медалей уходит на второй план. Наши спортсмены могут, конечно, поехать на Игры, но они должны понимать, что остаются там один на один со всеми проблемами», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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9 комментариев
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Ну правильно, завоевание медалей на ОИ уходит на второй план, а организация Игр Дружбы, Брикс и Спартакиад на первый. То есть, когда участвуешь на соревнованиях организованных под эгидой РФ, медали приобретают совсем другую ценность. А что там происходит на СВО, совсем другой вопрос. Васильев, тебе стоит думать, думать и думать. Не знаю, поможет ли?
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про теракты и провокации тоже самое говорили в 1984 году...

как все быстро вернулось на круги своя (
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Дмитрий Васильев давно уже чиновник из Санкт-Петербурга.
А российских чиновников на ОИ не ждут.
Что его спрашивать ?
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А есть где-нибудь список "условий", прям по пунктам? Чего они все так возбудидись-то?
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ты и не езжай
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Что стоят мнения всех спортивных чиновников? Пока молчит главный, что он скажет, то и будет.
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Вот и здорово. Не едь
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Ответ veramarso
А есть где-нибудь список "условий", прям по пунктам? Чего они все так возбудидись-то?
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