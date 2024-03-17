Вице-президент МОК: «Мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Джон Коутс Легкая атлетика

Вице-президент МОК заявил, что на Олимпиаде-2024 смогут выступить около 40 россиян.

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию.

Очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия.

Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов», – сказал Джон Коутс.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. 

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Чебурашка от Гены
Кто нибудь объяснит мне, почему в командных видах спорта табу для россиян и белорусов? Типа больше трёх не собираться , а то ещё революцию забацают?
Мне не понятны двойные стандарты. В футболе сборная Беларусь играет на нейтральном поле, а в хоккее отстранена
+19
-4
+15
Ответ Чебурашка от Гены
Кто нибудь объяснит мне, почему в командных видах спорта табу для россиян и белорусов? Типа больше трёх не собираться , а то ещё революцию забацают?
Что же тут непонятного? В индивидуальном виде спортсмены представляют лично себя а в командном страну, которую не хотят видеть на Олимпиаде.
+13
-4
+9
Кто нибудь объяснит мне, почему в командных видах спорта табу для россиян и белорусов? Типа больше трёх не собираться , а то ещё революцию забацают?
+15
-9
+6
Ответ Чёрному Тюльпану. Терракты скорее произойдут из-за участия Израиля в ОИ, а не российских команд. История доказывает.
+8
-2
+6
Ответ Чебурашка от Гены
Маразм, как есть. Страна есть, но ее типа нет. Российские одиночки есть, но они типа не российские.
У компнды должно быть название, связанное с признаком по какому она формируется. На ОИ играют сборные. Так что тут очевидно, почему сборной России нет. А индивидуальное спортсмены - только имя и фамилия. Поэтому командный зачёт на ОИ - неофициальный.
+4
-1
+3
Ответ brig_Mercury
Все уже не могут участвовать. Спортсменов стало слишком много. Для этого и сделали отборочные турниры
Вы поняли, о чем я.
+3
-1
+2
Ответ Graziano
Если вы следите за олимпиадами то всегда есть ней реальные спортсмены из 3-4 стран, которые не могут представлять страну из-за отстранения олимпийского комитета или по другим причинам. Ничего нового в этом нет.
Спортсменов не должны касаться политические действия их стран. Абсолютно всех. Да. Не нужно лозунгов каких то и призывов на соревнованиях. За это нужно наказывать.
+2
0
+2
Ответ moysimferopol777
Китай помогает разведданными и всякими чипами, иначе уже был бы ор на весь мир. Беларусь отдала все свои закрома
разведданными xd
+2
0
+2
Будет 0. Никто не поедет.
+4
-3
+1
Ответ Владимир Владимирович
Будет 0. Никто не поедет.
Теннисисты посмеялись...
+1
0
+1
Ответ brig_Mercury
И да и нет. Например, Такой типичный немец по фамилии Зверев или американский фигурист по характерной для США фамилии Малинин... Если услышать их фамилии и не знать откуда они, то не ошибешься со страной. В идеале, если спортсмен нравится или нет, какая разница из какой он страны? С другой стороны, согласен с Вами, что все спортсмены должны подписывать одинаковый документ против любых конфликтов и желательно уходить от флагов, если такие принципы появились для граждан из нежелательных стран.
Все спортсмены всех стран должны учавствовать в ОИ. Так и в Хартии прописано, если простыми словами. И никаких кривотолков не должно быть.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Согласитесь, что это придумали недалекие люди? В чем кайф то? Тот же индивидуал. Все знают, что он представляет Россию. А их обезличивание ещё больше выделяет из общей толпы. И если кто станет чемпионом, весь мир будет знать, что этот чемпион россиянин.
Если вы следите за олимпиадами то всегда есть ней реальные спортсмены из 3-4 стран, которые не могут представлять страну из-за отстранения олимпийского комитета или по другим причинам. Ничего нового в этом нет.
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Ну ладно, мы. Белоруссию то за что? Китай нам, вообще, больше всех помогает, совместные военные учения проводим. Но их не трогают. Лицемерие и трусость о всей красе. МОК прогнил.
Китай помогает разведданными и всякими чипами, иначе уже был бы ор на весь мир. Беларусь отдала все свои закрома
+3
-2
+1
Ответ Maxximus
Мне не понятны двойные стандарты. В футболе сборная Беларусь играет на нейтральном поле, а в хоккее отстранена
Ну ладно, мы. Белоруссию то за что? Китай нам, вообще, больше всех помогает, совместные военные учения проводим. Но их не трогают. Лицемерие и трусость о всей красе. МОК прогнил.
+17
-16
+1
Ответ Graziano
Что же тут непонятного? В индивидуальном виде спортсмены представляют лично себя а в командном страну, которую не хотят видеть на Олимпиаде.
Ваша версия основная, но я бы не стал отметать и вариант с безопасностью. Всё-таки террористические акты случались уже на такого рода мероприятиях в прошлом, поэтому сработать против группы людей с точки зрения террориста эффективнее, чем кого-то по одному отлавливать.
+1
-1
0
Ответ Graziano
Если вы следите за олимпиадами то всегда есть ней реальные спортсмены из 3-4 стран, которые не могут представлять страну из-за отстранения олимпийского комитета или по другим причинам. Ничего нового в этом нет.
Ну и тот же дурдом. А если брать глобально, под нейтральным флагом должны выступать все страны члены НАТО. Да и по допингу там кучу можно найти.
+2
-2
0
Ответ Чебурашка от Гены
Согласитесь, что это придумали недалекие люди? В чем кайф то? Тот же индивидуал. Все знают, что он представляет Россию. А их обезличивание ещё больше выделяет из общей толпы. И если кто станет чемпионом, весь мир будет знать, что этот чемпион россиянин.
И да и нет. Например, Такой типичный немец по фамилии Зверев или американский фигурист по характерной для США фамилии Малинин... Если услышать их фамилии и не знать откуда они, то не ошибешься со страной. В идеале, если спортсмен нравится или нет, какая разница из какой он страны? С другой стороны, согласен с Вами, что все спортсмены должны подписывать одинаковый документ против любых конфликтов и желательно уходить от флагов, если такие принципы появились для граждан из нежелательных стран.
+1
-1
0
Ответ Graziano
Что же тут непонятного? В индивидуальном виде спортсмены представляют лично себя а в командном страну, которую не хотят видеть на Олимпиаде.
Маразм, как есть. Страна есть, но ее типа нет. Российские одиночки есть, но они типа не российские.
+7
-7
0
Ответ Чебурашка от Гены
Все спортсмены всех стран должны учавствовать в ОИ. Так и в Хартии прописано, если простыми словами. И никаких кривотолков не должно быть.
Все уже не могут участвовать. Спортсменов стало слишком много. Для этого и сделали отборочные турниры
+1
-1
0
Если такие будут то их скорее всего объявят иноагентами
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Кто нибудь объяснит мне, почему в командных видах спорта табу для россиян и белорусов? Типа больше трёх не собираться , а то ещё революцию забацают?
Сборная всегда представляет страну, а нейтральный спортсмен как бы сам за себя.
0
0
0
Ответ TY-214
Сборная всегда представляет страну, а нейтральный спортсмен как бы сам за себя.
Да уже объяснили. Главное тут Как бы. Крым российский, но для Запада, как бы в составе Украины до сих пор. Сколько не кричи халва, во рту слаще не будет. В ООН Израиль страна оккупант давно, а толку? Разница в двойных стандартах и подходах к этому, а бумага всё стерпит.
0
0
0
Ответ moysimferopol777
Китай помогает разведданными и всякими чипами, иначе уже был бы ор на весь мир. Беларусь отдала все свои закрома
Да в принципе и так ор происходит.
0
0
0
Ответ Maxximus
Мне не понятны двойные стандарты. В футболе сборная Беларусь играет на нейтральном поле, а в хоккее отстранена
в европе и в мок вообще напрочь отсутствует и логика и стандарты. Может,в хоккее Беларусь отстранена,потому что Батька-хоккеист),а не футболист))
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Ну ладно, мы. Белоруссию то за что? Китай нам, вообще, больше всех помогает, совместные военные учения проводим. Но их не трогают. Лицемерие и трусость о всей красе. МОК прогнил.
Без какого-либо личного мнения, просто факты: с территории Беларуси военные РФ вошли в Украину, Лукашенко полностью поддержал сво, Китай же сразу выступил за мирные переговоры, в Беларусь отгрузили ядерное оружие.
Официально Китай в нейтралитете, Беларусь таким похвастаться не может - вот их и отстранили.
0
0
0
Ответ юрий зайцев
Туда надо послать панина, собчак, галкина, слепакова и им подобных...Пускай участвуют в этом шабаше ведьм(((
и Чушпан Хаматову.
+13
-13
0
Ответ юрий зайцев
Туда надо послать панина, собчак, галкина, слепакова и им подобных...Пускай участвуют в этом шабаше ведьм(((
А Михалкова, Киркорова и им подобным в КНДР , пусть там лицемерят.
0
0
0
удачи им!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий