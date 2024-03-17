Вице-президент МОК: «Мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов»

Вице-президент МОК заявил, что на Олимпиаде-2024 смогут выступить около 40 россиян.

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию.

Очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия.

Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов», – сказал Джон Коутс.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.