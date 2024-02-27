Белорусский тренер Моисевич дисквалифицирован на 5 лет из-за скандала с Тимановской на Олимпиаде-2020

Экс-тренер Кристины Тимановской дисквалифицирован на 5 лет после скандала на ОИ.

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что белорусский тренер Юрий Моисевич нарушил кодекс поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Моисевич возглавлял сборную Беларуси по легкой атлетике на Олимпиаде-2020 (проходила в 2021-м) в Токио. На тех соревнованиях тренер лишился аккредитации на фоне скандала с бегуньей Кристиной Тимановской. У спортсменки возник конфликт с руководством сборной, когда она раскритиковала решение заявить ее на эстафету 4x400 метров.

Тимановская утверждала, что ее под давлением пытались вывезти из Японии в Беларусь и допустила, что будет просить убежища в другой стране. Впоследствии она переехала в Польшу.

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