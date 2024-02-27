Белорусский тренер Моисевич дисквалифицирован на 5 лет из-за скандала с Тимановской на Олимпиаде-2020

Теги Бег сборная Беларуси жен World Athletics (IAAF) Токио-2020 Кристина Тимановская Юрий Моисевич Легкая атлетика

Экс-тренер Кристины Тимановской дисквалифицирован на 5 лет после скандала на ОИ.

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что белорусский тренер Юрий Моисевич нарушил кодекс поведения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Моисевич возглавлял сборную Беларуси по легкой атлетике на Олимпиаде-2020 (проходила в 2021-м) в Токио. На тех соревнованиях тренер лишился аккредитации на фоне скандала с бегуньей Кристиной Тимановской. У спортсменки возник конфликт с руководством сборной, когда она раскритиковала решение заявить ее на эстафету 4x400 метров.

Тимановская утверждала, что ее под давлением пытались вывезти из Японии в Беларусь и допустила, что будет просить убежища в другой стране. Впоследствии она переехала в Польшу.

«В Беларуси меня бы отправили в психушку». Поговорили с Кристиной Тимановской, героиней политического скандала Олимпиады-2020

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15 комментариев
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Ответ riverman1980
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В Беларуси.
+18
-6
+12
Уже и позабыли про этот движ что то…
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Ответ Георгий Михеев
Если тренер тебя ставит то надо выходить и доказывать. Я когда в дворовых туриках играл то главное было чтоб выпустили и пофиг куда.
Поэтому ты в профи и не попал. А профи тренируются с узкой специализацией, чтобы быть лучшим в мире, на континенте, в стране, а не во дворе
+6
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