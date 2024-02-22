Первый обвиняемый по «закону Родченкова» приговорен к трем месяцам тюрьмы в США
Врач из США Эрик Лира приговорен к 3 месяцам тюрьмы за распространение допинга.
Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью‑Йорка.
Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова».
Ранее врач признался, что передавал запрещенные вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио.
После освобождения Лира год проведет под надзором, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.
«Закон Родченкова» – нормативный акт, принятый Конгрессом США, а затем и Сенатом, устанавливает уголовную ответственность за допинговый сговор. Закон предусматривает наказания за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов.
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