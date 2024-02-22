Первый обвиняемый по «закону Родченкова» приговорен к трем месяцам тюрьмы в США

Теги допинг Блессинг Окагбаре Григорий Родченков Р-Спорт Дивайн Одудуру Легкая атлетика

Врач из США Эрик Лира приговорен к 3 месяцам тюрьмы за распространение допинга.

Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью‑Йорка.

Лира стал первым в истории обвиняемым по «закону Родченкова».

Ранее врач признался, что передавал запрещенные вещества нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио.

После освобождения Лира год проведет под надзором, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов.

«Закон Родченкова» – нормативный акт, принятый Конгрессом США, а затем и Сенатом, устанавливает уголовную ответственность за допинговый сговор. Закон предусматривает наказания за участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами

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26 комментариев
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Ответ Андрей Балабаев
Надо же. И опять допингом не американцев кормили. Святые люди
Американцы допинг сами не едят, известно же. У них это называется "терапевтические исключения". Девочка Симона с телом мужика подтвердит
+45
-12
+33
Надо же. И опять допингом не американцев кормили. Святые люди
+41
-14
+27
Илон Маск как раз по этой теме недавно вывесил мемасик с Хантером Байденом)
+11
-4
+7
Ответ Алеся Ткаченко
Тот кто давал допинг под стражей а спортсменам я так понимаю просто предупреждение вынесут?
"Нигерийский спринтер Дивайн Одудуру дисквалифицирован на шесть лет за допинг."
+6
-1
+5
Ответ natetinain
да-да. они давно под наших ильдаров специально и подло копают. еще с армстронга.
надо совершенно не интересоваться ни историей, ни настоящим, чтобы это не понимать.
США в открытую называют Россию своим врагом, если что так. Но вы продолжайте молиться на них, и хаять своих побольше, им это нравится
+2
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+2
Ответ adamxx
Что-то я не понял. Допинг американцам можно давать, если они соревнуются с американцами или нет?
Им в принципе можно)
+7
-5
+2
Ответ Ильдар М
Американцы допинг сами не едят, известно же. У них это называется "терапевтические исключения". Девочка Симона с телом мужика подтвердит
Симооона, не девочка не моей мечты
+3
-1
+2
А Родченков-то где? Там же, где и Навальный, Кузьминов и Скрипаль?
Такова судьба агентов
+3
-2
+1
Ответ adamxx
Что-то я не понял. Допинг американцам можно давать, если они соревнуются с американцами или нет?
Нельзя, но не посадят.)
+1
0
+1
Ответ Алеся Ткаченко
Тот кто давал допинг под стражей а спортсменам я так понимаю просто предупреждение вынесут?
Яндекс - найдется всё! (Блессинг Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет)
+1
0
+1
Ответ Ильдар М
Бей своих, чтобы чужие боялись. Показательно первым осудили американца, чтобы потом говорить: ну вы же видите - мы не только иностранцев преследуем по этому закону. Хотя по названию закона уже ясно, против представителей какой страны он придуман в первую очередь.
Да какой он свой? Врач то из Техаса. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Да какой он свой? Врач то из Техаса. 😁
А, это что Техасская Народная Республика) Тогда да, всё сходится)
+4
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Что-то я не понял. Допинг американцам можно давать, если они соревнуются с американцами или нет?
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над Родченковым жаль самосуд не провели
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Жаль Родя не дожил до этого светлого дня.
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А куда же Трамп смотрел? надо было его на предвыборных собраниях рядом сажать.
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Ответ Oleg65
Яндекс - найдется всё! (Блессинг Окагбаре дисквалифицировали на 10 лет)
Ну я и не утверждаю,а спрашиваю.
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Ответ Лизавета Анна -Мария
"Нигерийский спринтер Дивайн Одудуру дисквалифицирован на шесть лет за допинг."
Ладно
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