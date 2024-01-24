Кристина Макаренко: «Для тренировок в Новогорске отличные условия, но проживание и питание – это другая история. Лично мне комфортней жить дома»

Бегунья Кристина Макаренко рассказала о ситуации со сбором в Новогорске.

Ранее чемпионка России в беге на 100 м рассказала, что ее и еще двух легкоатлетов выгнали со сбора из-за того, что они не посещали утренние построения.

– Вы пишете, что могли бы обойтись и без сбора, так как дома у вас есть условия для тренировок. Зачем тогда нужно было ехать в Новогорск?

– Дело в том, что в группе нас шестеро, и тренеру было неудобно мотаться, если бы мы все готовились в разных местах. Поэтому мы решили, что все будем тренироваться в Новогорске.

Раньше были люди, которые не вставали на сбор, а просто приезжали на тренировки. То есть работали в манеже, но не питались, не пользовались процедурами.

Мы планировали приезжать утром, делать две тренировки, между ними питаться, ходить на восстановительные процедуры и вечером уезжать домой.

– Что из себя представляет построение?

– В 8 утра все строятся, потом каждого отмечают. «Макаренко – здесь?» Ты говоришь «здесь» и идешь дальше по своим делам. Зачем это нужно? Мне непонятно, возможно, есть причины. Но странно, когда главный тренер говорит одно, а по факту получается по-другому.

Мы же сразу сказали, что если построения обязательны – мы тогда на сбор заезжать не будем. Нам это не нужно и неудобно. Нам сказали: «Заезжайте, все нормально».

А в итоге собрали в манеже всех тренеров и показательно объявили, что нас убирают со сборов. Мне кажется, дальше разговаривать тут бесполезно. Ну, значит, будем готовиться дальше без сборов, я спокойно могу это делать.

– Еще несколько месяцев назад Полина Кнороз обнаружила в новогорском ужине таракана. Там действительно все так печально?

– Ну, Полина же выложила видео, все видели. Правда, в итоге ее же и сделали виноватой.

Для тренировок в Новогорске отличные условия. Там классный манеж, тренажерный зал, бассейн с баней – все необходимое есть. Но проживание и питание – это уже другая история. Лично мне комфортней жить дома, – сказала Макаренко.

Самую быструю девушку России выгнали со сбора... за неявку на утреннее построение