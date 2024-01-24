Главный тренер о том, что легкоатлетов выгнали со сбора в Новогорске: «Все были предупреждены о правилах. На их пребывание здесь тратятся большие бюджетные деньги»
Тренер объяснил, почему чемпионов России по легкой атлетике выгнали со сбора.
Ранее чемпионка России в беге на 100 м Кристина Макаренко рассказала, что ее, а также барьериста Артема Макаренко и десятиборца Арсения Елфимова выгнали со сборов на базе в Новогорске.
Макаренко назвала причиной этого то, что они не посещали утренние построения.
«Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от титулов.
На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги. Эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе.
Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора.
За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», – сказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.
«Утренние построения появились в сборной с января. Это общепринятая практика, такое есть во многих командах.
Непонятно, почему у нас у некоторых людей это вызвало столь яркую реакцию. Вплоть до того, что один из тренеров отказался ездить на сборы на таких условиях. Но он об этом сказал заранее.
В начале январского сбора я провел собрание со спортсменами и их тренерами. Объяснил, что теперь необходимо соблюдать правила: утром построение в 8:30, отбой в 23:00. На утреннем построении обозначаем задачи на день и подводим итоги предыдущего дня.
Это общее мнение всех старших тренеров, что нужно налаживать дисциплину. И все топовые спортсмены – например, Данил Лысенко, Полина Кнороз, Тимур Моргунов – этому следуют. Правила для всех одинаковые. <...> </...>
Почему мы не промолчали? Я считаю, это будет нечестно по отношению к ребятам, которые имеют олимпийские нормативы и гораздо выше стоят в мировом рейтинге, но при этом выполняли все правила, как мы договорились.
Суть в том, что если государство в наши непростые времена оплачивает сборы для спортсмена, то он должен выполнять свои обязательства и, в частности, находиться на спортивной базе.
Если человека на спортивной базе нет, значит, он свою часть условий не выполняет», – сказал тренер в интервью Sports.ru.
Самую быструю девушку России выгнали со сбора... за неявку на утреннее построение
В данном случае спортсмены просят о каком-то дополнительном выделении средств? Макаренко же сказала, что на сборы заезжать не будет. Готова жить у себя дома и тратить время на дорогу, приезжая вовремя на тренировку. Какие к ней вопросы? Это сугубо её выбор. Почему она в таком случае не имеет права на пользование базой сборной, являясь её полноправным членом? Хочет тратить время на дорогу и спать в комфортных лично для неё условиях, да пожалуйста! Так сложно гибкость проявить? Вы ей условия базы предложили? Предложили! Она отказалась? Отказалась! Вот и весь разговор. Под всех спортсменов условия не подгонишь.
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"Утренние построения появились в сборной с января. Это общепринятая практика, такое есть во многих командах.
Непонятно, почему у нас у некоторых людей это вызвало столь яркую реакцию. Вплоть до того, что один из тренеров отказался ездить на сборы на таких условиях. Но он об этом сказал заранее."
Может по тому, что тренер сам волен решать, какой ему распорядок дня выбирать для своих подопечных? С какой радости вы ему сверху навязываете какие-то построения? Для какой цели они вообще нужны? Это не пионерлагерь, не урок физкультуры, где нужно рассчитаться на первый и второй. Совсем уже из ума выжили!
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"В начале январского сбора я провел собрание со спортсменами и их тренерами. Объяснил, что теперь необходимо соблюдать правила: утром построение в 8:30, отбой в 23:00. На утреннем построении обозначаем задачи на день и подводим итоги предыдущего дня.
Это общее мнение всех старших тренеров, что нужно налаживать дисциплину."
Спортсмены могут тренироваться в группе тренера, который не является старшим. Если он считает, что в его группе с дисциплиной всё в порядке, то с чего ваши старшие тренеры решили, что это не так? У каждого своё понимание дисциплины и свои методики выстраивания отношений с подопечными, ровно как и тренировочный процесс от тренера к тренеру может быть разный. Если один тренер считает, что не нужно идти на построение в 8:30, а ложиться в 23:00 (условно нужно в 22:00, либо в 01:00), а на результатах это не сказывается, либо самих спортсменов всё устраивает, то какие к нему вопросы? ####### вы уже со своей уравниловкой всех и везде! Зато когда вопрос касается вот таких главных тренеров, а также функционеров и чиновников, то на них эта уравниловка не действует.
Ой, да, а ещё на тренировочной базе мягкие матрасы. Ужас