Главный тренер о том, что легкоатлетов выгнали со сбора в Новогорске: «Все были предупреждены о правилах. На их пребывание здесь тратятся большие бюджетные деньги»

Тренер объяснил, почему чемпионов России по легкой атлетике выгнали со сбора.

Ранее чемпионка России в беге на 100 м рассказала, что ее, а также барьериста Артема Макаренко и десятиборца Арсения Елфимова выгнали со сборов на базе в Новогорске.

Макаренко назвала причиной этого то, что они не посещали утренние построения.

«Условия нахождения на учебно-тренировочном сборе сборной команды для всех спортсменов одинаковые, вне зависимости от титулов.

На пребывание спортсменов на сборе тратятся большие бюджетные деньги. Эти средства для того и выделяются, чтобы атлеты не тратили время на дорогу, питание и восстановление, все это и обеспечивается на сборе.

Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора.

За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», – сказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.

«Утренние построения появились в сборной с января. Это общепринятая практика, такое есть во многих командах.

Непонятно, почему у нас у некоторых людей это вызвало столь яркую реакцию. Вплоть до того, что один из тренеров отказался ездить на сборы на таких условиях. Но он об этом сказал заранее.

В начале январского сбора я провел собрание со спортсменами и их тренерами. Объяснил, что теперь необходимо соблюдать правила: утром построение в 8:30, отбой в 23:00. На утреннем построении обозначаем задачи на день и подводим итоги предыдущего дня.

Это общее мнение всех старших тренеров, что нужно налаживать дисциплину. И все топовые спортсмены – например, Данил Лысенко, Полина Кнороз, Тимур Моргунов – этому следуют. Правила для всех одинаковые. <...> </...>

Почему мы не промолчали? Я считаю, это будет нечестно по отношению к ребятам, которые имеют олимпийские нормативы и гораздо выше стоят в мировом рейтинге, но при этом выполняли все правила, как мы договорились.

Суть в том, что если государство в наши непростые времена оплачивает сборы для спортсмена, то он должен выполнять свои обязательства и, в частности, находиться на спортивной базе.

Если человека на спортивной базе нет, значит, он свою часть условий не выполняет», – сказал тренер в интервью Sports.ru.

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