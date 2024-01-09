Дмитрий Губерниев: «Если могут быть недружественные страны, то не может быть недружественных спортсменов»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев высказался о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

– Вы один из немногих публичных людей, кто выразил готовность поддержать наших спортсменов и в нейтральном статусе. Почему?

– То, что происходит сейчас с подписями бумаг и прочими условиями, – это дискриминация и полный беспредел, но я как любитель спорта, поклонник спортсменов и большой патриот Отчизны буду болеть за всех людей, которые туда из нашей страны поедут, в том числе и за Юлию Ефимову, если она туда попадет.

Я точно также сейчас продолжаю читать книги авторов, которых я любил, слушать музыку, которую я любил, невзирая на какой-то контекст. Я не буду называть фамилии, но они известны.

В этой ситуации мы должны с пониманием относиться к решению спортсменов. В спорте есть соперники, но в спорте нет врагов. Если могут быть недружественные страны, то не может быть недружественных спортсменов.

Это касается иностранцев, а я тем более против того, чтобы проводить такой водораздел для наших, – сказал Губерниев

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4 комментария
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В Губерниеве сочетается много противоречивых мыслей, но он тем и интересен. Сказал по делу!
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Правильно, настоящий русский патриот - этот тот, кто поддерживает правые и верные дела русских людей, а защита чести своей, своей школы, своей семьи на главном соревновании человечества - это, без всяких сомнений, правое дело! Согласен с губошлёпом, целую его мысли, пошёл пить пиво!
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А могут быть недружественные комментаторы?
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Браво, Дмитрий!!!
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