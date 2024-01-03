Дмитрий Губеринев: «Идеальный комментарий мечты – мой тандем с Бузовой. После этого, думаю, Снуп Догг не сможет комментировать Олимпиаду»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы Снуп Догга в роли комментатора на Олимпиаде.

Сообщалось, что американский рэпер станет экспертом телеканала NBC во время Игр-2024 в Париже.

«После приглашения Снуп Догга для работы комментатором на Олимпиаде предлагаю пригласить для работы черта лысого. Но мне кажется, что он не придет.

Если быть совсем серьезным, то идеальный комментарий мечты – это мой тандем с Ольгой Бузовой. После этого, думаю, Снуп Догг никогда не сможет комментировать Олимпиаду», – сказал спортивный комментатор Губерниев.