Дмитрий Губеринев: «Идеальный комментарий мечты – мой тандем с Бузовой. После этого, думаю, Снуп Догг не сможет комментировать Олимпиаду»
Дмитрий Губерниев оценил перспективы Снуп Догга в роли комментатора на Олимпиаде.
Сообщалось, что американский рэпер станет экспертом телеканала NBC во время Игр-2024 в Париже.
«После приглашения Снуп Догга для работы комментатором на Олимпиаде предлагаю пригласить для работы черта лысого. Но мне кажется, что он не придет.
Если быть совсем серьезным, то идеальный комментарий мечты – это мой тандем с Ольгой Бузовой. После этого, думаю, Снуп Догг никогда не сможет комментировать Олимпиаду», – сказал спортивный комментатор Губерниев.