Ласицкене о нейтральном статусе: «Мы с 2017 года выезжали на таких условиях. Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене ТАСС Легкая атлетика

Мария Ласицкене высказалась о выступлениях россиян в нейтральном статусе.

«Считаю ли я уместным выступать под нейтральным флагом? Мы с 2017 года выезжали на таких условиях, но все вокруг прекрасно понимали, что мы россияне.

Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими. А если этот выход и был, то его наши федерация, министерство и олимпийский комитет тогда не успели найти», – сказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту. 

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет

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1 комментарий
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Нейтрально высказаться о нейтральном статусе уже не получится. Или грудь в крествх, или голова в кустах.
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