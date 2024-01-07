Ласицкене о нейтральном статусе: «Мы с 2017 года выезжали на таких условиях. Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими»

Мария Ласицкене высказалась о выступлениях россиян в нейтральном статусе.

«Считаю ли я уместным выступать под нейтральным флагом? Мы с 2017 года выезжали на таких условиях, но все вокруг прекрасно понимали, что мы россияне.

Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими. А если этот выход и был, то его наши федерация, министерство и олимпийский комитет тогда не успели найти», – сказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.

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И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет