Легкоатлетка Любушкина стала самой часто тестируемой РУСАДА на допинг спортсменкой в 2023 году

РУСАДА с начала года 14 раз проверило на допинг легкоатлетку Кристину Любушкину.

Она стала наиболее часто тестируемой РУСАДА спортсменкой в этом году.

В начале августа на чемпионате России в Челябинске 28-летняя Любушкина заняла 4-е место на дистанции 10 000 м.

В феврале легкоатлетка взяла серебро командного чемпионата России в ходьбе на 35 км. Осенью в финале серии «Королева российского спорта» в Саранске она стала бронзовым призером на дистанции 10 000 м.

11 раз в 2023 году РУСАДА проверяло на допинг бегунью Анну Тропину, по 10 раз – Кирилла Фролова и Максима Пьянзина, специализирующихся в спортивной ходьбе.