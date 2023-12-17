Легкоатлетка Любушкина стала самой часто тестируемой РУСАДА на допинг спортсменкой в 2023 году
РУСАДА с начала года 14 раз проверило на допинг легкоатлетку Кристину Любушкину.
Она стала наиболее часто тестируемой РУСАДА спортсменкой в этом году.
В начале августа на чемпионате России в Челябинске 28-летняя Любушкина заняла 4-е место на дистанции 10 000 м.
В феврале легкоатлетка взяла серебро командного чемпионата России в ходьбе на 35 км. Осенью в финале серии «Королева российского спорта» в Саранске она стала бронзовым призером на дистанции 10 000 м.
11 раз в 2023 году РУСАДА проверяло на допинг бегунью Анну Тропину, по 10 раз – Кирилла Фролова и Максима Пьянзина, специализирующихся в спортивной ходьбе.