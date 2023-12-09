Леонид Тягачев: «Решение МОК можно сравнить с ситуацией, когда собаку давно не кормили и бросили ей косточку. Она смотрит на эту косточку, а мяса-то на ней нет»

Леонид Тягачев высказался об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Играх-2024 в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Решение МОК можно сравнить с ситуацией, когда собаку давно не кормили и потом бросили ей косточку. Она смотрит на эту косточку, а мяса-то на ней нет.

Многие президенты наших федераций открыто говорили, что такая Олимпиада нам не нужна. Когда нас и в командных видах спорта к ней не допускают, и не допускают тех, кто является военнослужащим. То есть все ограничения, которые были раньше, остаются. Мне это очень неприятно, к нам так относиться нельзя.

Я знаю, как плохо ко всему этому относятся мои друзья – австрийцы, швейцарцы, французы. Наши иностранные друзья расположены к нам очень хорошо и переживают за нас. А европейской молодежи внушили совсем другое.

Но надо пару лет, чтобы все это закончилось. Мне трудно сейчас ответить за всю команду, которая готова к Олимпиаде. И вдруг она может в ней не принять участие», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России ( ).

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр