Олимпийская конфедерация Германии поддержала допуск россиян к Парижу-2024: «Теперь важно последовательно выполнять условия»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Германии Легкая атлетика

В Германии поддержали решение МОК в отношении россиян и белорусов.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм-2024 в Париже – индивидуально и в нейтральном статусе.

Глава Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Томас Вайкерт приветствовал это решение, отметив, что оно «прояснит ситуацию для спортсменов».

«Теперь важно продолжать последовательно выполнять условия [МОК]», – цитирует Вайкерта издание Kicker.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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