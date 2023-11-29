Ксения Рыжова о жизни в Португалии: «Приходишь на пляж – и словно попадаешь в Адлер. Одна русская речь»

Легкоатлетка Ксения Рыжова рассказала о жизни в Португалии.

– За последние два года в Португалию эмигрировало много россиян. Жизнь изменилась?

– Приходишь на пляж – и словно попадаешь в Адлер. Одна русская речь, все друг друга знают, миллион общих знакомых... У нас есть друзья, которые пять лет прожили на Бали, а потом приехали сюда. Они говорят, что Португалия – это городское Бали, то есть сочетание потрясающей природы и городского быта.

Есть сферы, где русскоязычных даже большинство. Например, бьюти-услуги – даже местные ходят делать маникюр-педикюр к нашим, потому что уровень гораздо выше. В Лиссабоне есть Moscow Beauty Bar – очень популярное место.

Но если говорить о количестве русскоязычных в Португалии, я могу быть необъективна. У нас есть чаты в телеграме, группы в соцсетях, и в итоге появляется ощущение, что нас очень много. На самом деле, может быть, не настолько много – просто мы образовали комьюнити и крутимся внутри него.

– Ты говоришь по-португальски?

– К сожалению, нет. Хотя я знаю французский и благодаря этому немного общаюсь на бытовом уровне. Вино и креветки в ресторане точно смогу заказать. Но жить в стране, не зная ее язык, конечно, неправильно. Сейчас, когда дочки, наконец, пошли в садик, планируем с мужем плотно заняться этим вопросом.

– В Москве бываете?

– Сначала не могли поехать, потому что ждали вида на жительство. Буквально на днях его получили, теперь будем планировать поездку ближе к лету. У девчонок нет зимней одежды, младшая и зимы-то толком не видела, – отметила она.

«Не люблю, когда улыбаются и чинно смотрят в кадр». Ого, наша топ-бегунья уехала в Португалию и стала фотографом