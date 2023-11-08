Путин о налоговом вычете на спорт: «Нам нужно сделать все, чтобы граждане, которые занимаются активно спортом, знали свои права»

Теги Владимир Путин Р-Спорт массовый спорт Легкая атлетика

Владимир Путин заявил о необходимости информировать граждан о налоговом вычете на спорт.

«Нам нужно сделать все для того, чтобы и организации сами знали, по этой форме работали с гражданами, и сами граждане, которые занимаются активно спортом, чтобы тоже знали свои права.

В целом дело хорошее, связано напрямую со здоровьем людей, с системой здравоохранения. Это все хорошо известно, поэтому надо это просто раскрутить.

Я знаю и увеличение вычета… для этой сферы деятельности может быть такая принципиально неплохая сумма, которая вернется к людям, занимающимся спортом», – сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

С 2023 года можно получить налоговый вычет за тренажерный зал, занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий по расходам 2022 года и позднее.

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, – 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13%.

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в перечень, ежегодно утверждаемый Правительством РФ.  

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3 комментария

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SCHOKKKK
«Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или вообще, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих президентов вновь избираться на эту должность»

Валентина Терешкова

депутат Госдумы от «Единой России»
+3
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manchester united
"Сейчас спорт используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы. Это пройдёт, 100%. Эта пена слетит. Время нужно, конечно﻿"
+2
0
+2
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Назар Игорь
А те кто не занимаются активно спортом должны знать свои обязанности.
+1
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