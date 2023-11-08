Путин о налоговом вычете на спорт: «Нам нужно сделать все, чтобы граждане, которые занимаются активно спортом, знали свои права»

Владимир Путин заявил о необходимости информировать граждан о налоговом вычете на спорт.

«Нам нужно сделать все для того, чтобы и организации сами знали, по этой форме работали с гражданами, и сами граждане, которые занимаются активно спортом, чтобы тоже знали свои права.

В целом дело хорошее, связано напрямую со здоровьем людей, с системой здравоохранения. Это все хорошо известно, поэтому надо это просто раскрутить.

Я знаю и увеличение вычета… для этой сферы деятельности может быть такая принципиально неплохая сумма, которая вернется к людям, занимающимся спортом», – сказал на совещании с членами правительства РФ.

С 2023 года можно получить налоговый вычет за тренажерный зал, занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий по расходам 2022 года и позднее.

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, – 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13%.

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в перечень, ежегодно утверждаемый Правительством РФ.