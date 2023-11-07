МОК: «Твердо стоим на позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России»
МОК рассказал о своей позиции в отношении Олимпийского комитета России.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
«Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», – сообщили в МОК.
ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго
Ну если только это не спортсмены из России. Русских можно дискриминировать.
Хоть какая-то из этих целей выполнима? Для меня мирный договор - это капитуляция обеих сторон. Не нужно это позорище, на которое потратили миллиарды из бюджета, угробили экономику, создали образ врага для мира, отправили 300 тысяч гражданских на войну и так далее, называть успехом. Никто не ждёт нас в мировом спорте. Кто-то может скучает по деньгам Газпрома, но уж точно не по нам
Т.е. если наши подали в суд, гипотетически суд может решить что нет оснований для бана ОКР? Или не может?