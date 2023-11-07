МОК: «Твердо стоим на позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России»

МОК рассказал о своей позиции в отношении Олимпийского комитета России.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», – сообщили в .

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?