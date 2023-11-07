МОК: «Твердо стоим на позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России»

Теги МОК ОКР Легкая атлетика

МОК рассказал о своей позиции в отношении Олимпийского комитета России.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы твердо стоим на своей позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России», – сообщили в МОК.

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23 комментария

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Russ Ivan
МОК: Твердо стоим на позиции, обозначенной Госдепом США...
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Оригинальный Ник
Давно понятно, что мок ничего не решает и только ретранслирует позицию хозяина. А с хозяином будем договариваться о возвращении всех спортсменов во время подписания мирного договора на условиях России
+49
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rdyabin@icloud.com
Пока Хозяева из-за океана не дадут новую вводную…
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Виталий Балабанов
МОК остаётся непоколебимым. Никакая дискриминация не позволительна по отношению к спортсменам и спортсмены не несут ответственности за действия правительств.

Ну если только это не спортсмены из России. Русских можно дискриминировать.
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Максим Столбов
ОКР: Мы клали русский твердый болт на Вашу позицию.
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la_masia
Международный Олимпийский Клоунитет
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Как дела на заводе
Вы твердо пытаетесь усидеть на двух стульях))
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Дмитрий9779
Не лицемеры,твердо и чётко
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Иван Алейников
Ответ Alexander2022
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Васильевич
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Кирилл Шарапов
Ответ Оригинальный Ник
Давно понятно, что мок ничего не решает и только ретранслирует позицию хозяина. А с хозяином будем договариваться о возвращении всех спортсменов во время подписания мирного договора на условиях России
О каком мирном договоре идёт речь? Есть 3 задачи сво, изначально озвученные Путиным: денацификация всей Украины, демилитаризация и смена действующей власти. Потом добавилось ограничение расширения НАТО.
Хоть какая-то из этих целей выполнима? Для меня мирный договор - это капитуляция обеих сторон. Не нужно это позорище, на которое потратили миллиарды из бюджета, угробили экономику, создали образ врага для мира, отправили 300 тысяч гражданских на войну и так далее, называть успехом. Никто не ждёт нас в мировом спорте. Кто-то может скучает по деньгам Газпрома, но уж точно не по нам
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Александр Аствацатуров
МОК: «Твердо стоим на позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России И нетвёрдо ёрзаем когда нас спрашивают про двойные стандарты в отношении Израиля"
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Bombanero
Да поняли мы на чем вы стоите)
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Alexander2022
Ответ Александр Аствацатуров
МОК: «Твердо стоим на позиции, принятой в отношении Олимпийского комитета России И нетвёрдо ёрзаем когда нас спрашивают про двойные стандарты в отношении Израиля"
Израильский НОК включал в свой состав комитеты территорий другой страны?) Ведь приостановка членства ОКР была по этой причине. Или "патриоты" про госдеп способны только писать?)
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Dinamik1
А зачем мы подаем апеляцию на МОК надо сразу на США?!
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Last avenger
Мы твердо стоит на коленях и ##### у кого надо
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Роман Гущин
...и не сдадимся))
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Edward John Smith
Это пока их хозяева не скажут действовать по-другому XD
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icaruz
новости спортсру напоминают посты школьников-телеграмщиков. Ничего не понятно, кто на ком стоял?

Т.е. если наши подали в суд, гипотетически суд может решить что нет оснований для бана ОКР? Или не может?
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Ленар Ахмадуллин
Ответ Alexander2022
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КАС такое не решает.
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