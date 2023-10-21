Олимпийский комитет России в 2024 году приостановит программу финансирования антидопинговых координаторов

Теги допинг ОКР кризис деньги Легкая атлетика

ОКР с 2024 года не будет финансировать антидопинговых координаторов.

«Так складываются внешние обстоятельства, что с 1 января 2024 года данная программа приостанавливается. Мы об этом уже сказали летом на встрече с координаторами.

Эта программа ОКР дала очень значимые результаты в антидопинговой деятельности. Вчера на заседании Совета по спорту при президенте глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обозначил проблему финансирования. ОКР, как было ранее заявлено, не удалось продлить контракт со спонсором», – рассказала руководитель отдела содействия в правовом обеспечении чистоты спорта правового управления ОКР Екатерина Ромашина.

Также Ромашина выразила надежду, что до конца года ОКР удастся найти дополнительное финансирование и сохранить программу антидопинговых координаторов.

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2 комментария

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Damien King
ОКР в следующем году, похоже, побираться будет у церкви
+1
0
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Yan D
Ответ Damien King
ОКР в следующем году, похоже, побираться будет у церкви
Есть отличное намоленное место у Храма Войны в Кубинке
0
0
0
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