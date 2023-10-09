Суд отклонил апелляцию РУСАДА на решение по иску о взыскании убытков с экс-главы агентства Буханова

Теги РУСАДА Михаил Буханов Легкая атлетика

Апелляция РУСАДА на решение по иску о взыскании убытков с экс-главы агентства отклонена.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с бывшего и. о. агентства Михаила Буханова в размере около 11,6 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в карточке дела.

Михаил Буханов исполнял обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года по 1 декабря 2021-го. С 4 декабря 2021 года пост генерального директора РУСАДА занимает Вероника Логинова.

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1 комментарий

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Джонни
Какие фамилии у наших чиновников дурманов, буханов
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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