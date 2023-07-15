Логинова о том, что суд отклонил иск РУСАДА к бывшему и. о. главы организации: «Рассмотрим вопрос о возможном обжаловании этого решения»

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова допустила, что агентство будет настаивать на взыскании убытков с бывшего и.о. главы организации Михаила Буханова.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск РУСАДА к Буханову о взыскании убытков. Агентство требовало взыскать с ответчика более 5,2 млн рублей.

Буханов исполнял обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года по 1 декабря 2021-го.

«Как руководитель, я была обязана подать иск во исполнение предписания Федерального казначейства, выявившего в ходе проверки финансовые нарушения при расходовании бюджетных денежных средств в период с 2020 по 2021 год.

По результатам рассмотрения Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании с бывших руководителей ущерба, причиненного агентству.

После изучения полного текста определения арбитражного суда РУСАДА рассмотрит вопрос о возможном обжаловании этого решения в апелляционной инстанции», – сказала Логинова.

РУСАДА подало иск к бывшему и. о. главы организации Михаилу Буханову на сумму более 5,2 млн рублей