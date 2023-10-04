Олег Матыцин: «Приглашаем спортсменов из Мексики на все международные спортивные мероприятия, которые проводятся в России в открытом формате»

Олег Матыцин пригласил мексиканских спортсменов на соревнования в России.

Сегодня министр спорта РФ провел рабочую встречу с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Стороны обсудили потенциал в области спортивного сотрудничества между Россией и Мексикой.

«Знаем о вашей заинтересованности в развитии фехтования, прыжков в воду, дзюдо, тхэквондо, гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, шахмат, волейбола и бокса, кроме того, предлагаем развивать сотрудничество и по таким направлениям, как спортивная наука и межвузовское сотрудничество в области спорта.

Мы открыты к прямому диалогу и приглашаем спортсменов из Мексики на все международные спортивные мероприятия, которые проводятся в России в открытом формате.

Также будем рады видеть генерального директора Национальной комиссии по физической культуре и спорту Ану Гевару в октябре этого года в Перми на форуме «Россия – спортивная держава», – сказал .