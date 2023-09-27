Гендиректор РУСАДА о восстановлении статуса: «Принять изменения в законодательстве до конца года мы не успеем»

РУСАДА не успеет принять изменения в законодательство до конца года.

Всемирное антидопинговое агентство ( ) требует интегрировать Всемирный антидопинговый кодекс в национальное законодательство, иначе агентство не будет восстановлено.

«До конца года никакого судебного процесса не состоится. Если мы не согласимся, то WADA обратится в CAS (Спортивный арбитражный суд) и времени на это уйдет много. Но и принять изменения до конца года мы не успеем», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.