Гендиректор РУСАДА о восстановлении статуса: «Принять изменения в законодательстве до конца года мы не успеем»

Теги WADA РУСАДА Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА не успеет принять изменения в законодательство до конца года.

 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует интегрировать Всемирный антидопинговый кодекс в национальное законодательство, иначе агентство не будет восстановлено.

«До конца года никакого судебного процесса не состоится. Если мы не согласимся, то WADA обратится в CAS (Спортивный арбитражный суд) и времени на это уйдет много. Но и принять изменения до конца года мы не успеем», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

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