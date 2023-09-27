Двукратная чемпионка мира в беге на 200 м Дафне Схипперс завершила карьеру

Нидерландская легкоатлетка Дафне Схипперс завершила спортивную карьеру.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Будучи спортсменом, вы всегда знаете, что рано или поздно этот день наступит и в какой-то момент ваша карьера станет моментом времени – коллекцией воспоминаний и, возможно, медалей.

Я приняла решение поменять дорожку и с нетерпением жду того, что будет дальше. Не могу не сказать огромное спасибо болельщикам за бесконечную поддержку. Это было путешествие без сожалений», – написала спортсменка.

Схипперс 31 год, она является серебряным призером Олимпиады-2016 и двукратной чемпионкой мира на дистанции 200 м.