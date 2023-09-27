Двукратная чемпионка мира в беге на 200 м Дафне Схипперс завершила карьеру

Теги Бег сборная Нидерландов жен Дафне Схипперс Легкая атлетика

Нидерландская легкоатлетка Дафне Схипперс завершила спортивную карьеру.

Об этом она сообщила в соцсети. 

«Будучи спортсменом, вы всегда знаете, что рано или поздно этот день наступит и в какой-то момент ваша карьера станет моментом времени – коллекцией воспоминаний и, возможно, медалей. 

Я приняла решение поменять дорожку и с нетерпением жду того, что будет дальше. Не могу не сказать огромное спасибо болельщикам за бесконечную поддержку. Это было путешествие без сожалений», – написала спортсменка.

Схипперс 31 год, она является серебряным призером Олимпиады-2016 и двукратной чемпионкой мира на дистанции 200 м. 

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1 комментарий

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Anfitan
спасибо Дафне)))
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